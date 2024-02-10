TÜİK'in eski başkanı ateş püskürdü. ‘Hepsi yargılanmalı’

Türkiye'de hayat pahalılığı her geçen gün artarak sürerken TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri de tartışmaların odağında yer almaya devam ediyor. Yeni yılın ilk enflasyon verisi olan Ocak 2024 TÜFE ve ÜFE fiyatlarını 3 Şubat'ta açıklayan TÜİK'e İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve TÜİK eski Başkanı Birol Aydemir çok sert tepki gösterdi.

"HEPSİ YARGILANMALI"

Cumhuriyet TV'de konuşan Aydemir, Şimşek’in göreve gelmesiyle birlikte TÜFE’deki bazı manipülasyonlara son verildiğini ancak hala yanlış yapıldığını söyledi.

Doğalgazın hesaplanmamasını büyük bir yanlış olarak ifade eden Aydemir, "Bunu yaparak yıllık enflasyonu en az yüzde 15 az hesapladılar." dedi.

Nebati döneminde kasıtlı olarak hata yapıldığını belirten Aydemir, "O dönemin mercek altına alınması ve yapılan tüm işlemlerin incelenmesi gerekiyor. Sorumlular hakkıda yargıya başvurulmalı, mahkemelerde yargılanmalılar. Halkın haklarına girdiler, ne yaptıklarını biliyorum. Mehmet Şimşek de bu konuda adım atmayarak suçlara ortak oluyor” şeklinde konuştu.