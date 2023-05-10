TÜİK'ten işsizliğe seçim ayarı. Hükümetin durduramadığı işsizliği TÜİK durdurdu

TÜİK açıkladı, işsizlik ne arttı ne de düştü. Türkiye'de işsizlik oranı, martta bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 10'a demirledi.

TÜİK'ten işsizliğe seçim ayarı. Hükümetin durduramadığı işsizliği TÜİK durdurdu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 4 bin kişi artarak 3 milyon 508 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 10 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,1 iken kadınlarda yüzde 13,8 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 37 bin kişi artarak 31 milyon 462 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 48,2 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66 iken kadınlarda yüzde 30,7 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 53,6

İşgücü 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 41 bin kişi artarak 34 milyon 970 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 53,6 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,9 iken kadınlarda yüzde 35,7 oldu.

Verilere göre, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,7 puanlık artış ile yüzde 20,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 15,2, kadınlarda ise yüzde 28,9 olarak tahmin edildi.

FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 44,5 SAATE DÜŞTÜ

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 0,2 saat azalarak 44,5 saat olarak gerçekleşti.

ATIL İŞGÜCÜ DÜŞTÜ

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 1,6 puanlık azalış ile yüzde 21,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,1 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 17,2 olarak tahmin edildi.

İlgili Haberler
İnşaatta fiyat artışı durdurulamıyor. Hem aylık hem de yıllık bazda arttı
İnşaatta fiyat artışı durdurulamıyor. Hem aylık hem de yıllık bazda arttı
TÜİK çok alınmış. 'Vallahi verilerimiz güvenilir' diye açıklama yaptı
TÜİK bu sefer makyajsız açıkladı. Yoksulluk arttı zengin daha da zenginleşti
Öne Çıkanlar
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Son Haberler
Seçimi kimin kazanacağını açıkladı. Kassandra rüyasında gördü Güncel
Seçimi kimin kazanacağını açıkladı. Kassandra rüyasında gördü
Süper Lig'de 11 yabancı serbest oluyor. TFF'nin aldığı kararın detayları belli oldu Spor
Süper Lig'de 11 yabancı serbest oluyor. TFF'nin aldığı kararın detayları belli oldu
Ukrayna savaşında bir gazeteci hayatını kaybetti Dünya
Ukrayna savaşında bir gazeteci hayatını kaybetti
Kritik zirve Rusya'da başladı Güncel
Kritik zirve Rusya'da başladı
150 bin göçmen Meksika sınırından ABD'ye geçecek Dünya
150 bin göçmen Meksika sınırından ABD'ye geçecek
Çılgın pilot gökyüzüne Napoli arması çizdi Spor
Çılgın pilot gökyüzüne Napoli arması çizdi
Demi Rose Maksika'ya gider gitmez soyundu. ''Şimdi başlıyor'' notu ile paylaştı Magazin
Demi Rose Maksika'ya gider gitmez soyundu. ''Şimdi başlıyor'' notu ile paylaştı