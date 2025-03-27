TÜİK'ten işsizlik oranı açıklaması!

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, şubatta bir önceki aya göre 149 bin kişi gerileyerek 32 milyon 314 bine düştü. İstihdam oranı ise 0,3 puan azalışla, yüzde 48,8 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 66 iken kadınlarda yüzde 31,9 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü şubatta bir önceki aya göre, 244 bin kişi azalarak, 35 milyon 200 bin kişi oldu. İş gücüne katılma oranı ise 0,4 puan gerileyerek, yüzde 53,2 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,8 iken, kadınlarda yüzde 35,9 olarak hesaplandı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, şubatta bir önceki aya göre aynı seviyede kalarak 43,4 saat oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, şubatta aylık bazda 0,2 puan artarak yüzde 28,4 olarak belirlendi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,4 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 19,5 olarak tahmin edildi.

ŞUBAT AYINA İLİŞKİN MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ TEMEL İŞ GÜCÜ GÖSTERGELERİ ŞÖYLE: