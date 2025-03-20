TÜİK'ten "işsizlik oranı" açıklaması: Yüzde 8,7 oldu

TÜİK, 2024 yılı iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, 2024 yılında bir önceki yıla göre 151 bin kişi azalarak 3 milyon 113 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,7 puan azalarak yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, erkeklerde yüzde 7,1 iken, kadınlarda yüzde 11,8 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı, 2024 yılında bir önceki yıla göre 988 bin kişi artarak 32 milyon 620 bin kişi, istihdam oranı ise 1,2 puan artarak yüzde 49,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,9 iken, kadınlarda yüzde 32,5 olarak gerçekleşti. İş gücü 2024 yılında bir önceki yıla göre 837 bin kişi artarak 35 milyon 733 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,9 puan artarak yüzde 54,2 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72, kadınlarda ise yüzde 36,8 oldu.

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GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 16,3

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, 2024 yılında bir önceki yıla göre 1,1 puan azalarak yüzde 16,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı, erkeklerde yüzde 13,1, kadınlarda ise yüzde 22,3 olarak gerçekleşti.

İSTİHDAMIN YÜZDE 57,9'U HİZMET SEKTÖRÜNDE YER ALDI

İstihdam edilenlerin yüzde 14,8'i tarım, yüzde 20,7'si sanayi, yüzde 6,6'sı inşaat, yüzde 57,9'u ise hizmet sektöründe yer aldı. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında hizmet ve inşaat sektörlerinin istihdam edilenler içindeki payı 0,3 puan artarken, sanayi sektörünün payı 0,5 puan azaldı, tarım sektörünün payı ise değişim göstermedi.

2024 yılında 4 milyon 827 bin kişi tarım sektöründe, 6 milyon 746 bin kişi sanayi sektöründe, 2 milyon 162 bin kişi inşaat sektöründe, 18 milyon 886 bin kişi hizmet sektöründe istihdam edildi. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 132 bin, sanayi sektöründe 35 bin, inşaat sektöründe 165 bin, hizmet sektöründe 656 bin kişi arttı.

ATIL İŞ GÜCÜ ORANI YÜZDE 26,7 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, 2024 yılında bir önceki yıla göre 3,9 puan artarak yüzde 26,7 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,1 iken, işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 18,4 olarak gerçekleşti.

EN DÜŞÜK İŞSİZLİK ORANINA SAHİP İLLER BURDUR VE KASTAMONU

İşsizlik oranı en düşük iller, yüzde 4 ile Burdur ve Kastamonu iken, işsizlik oranı en yüksek il yüzde 18,3 ile Hakkari oldu. En yüksek istihdam oranı yüzde 60,6 ile Ardahan'da gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise yüzde 35,3 ile Hakkari'de oldu. En yüksek iş gücüne katılma oranı yüzde 63,9 ile Ardahan'da gerçekleşti. En düşük iş gücüne katılma oranı ise yüzde 41,6 ile Siirt'te oldu.