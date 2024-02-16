Tüketici hakem heyetinden emsal karar. Bozulan ürüne 3 yıl önceki fiyattan ödeme teklifine "olmaz" denildi

İzmirli bir vatandaş 2021'de ülke genelinde yaygın bir teknoloji mağazasının şubesimden 18 Bin liraya aldığı diz üstü bilgisayarın arızasını giderilmesini sağlayamadı. Bunun üzerine laptop servise götürdü. Tamir edilen bilgisayar yeniden arızalanması üzerine değişimini istedi.

Teknoloji firması bilgisayar için alış tarihinde kesilmiş fatura bedeli kadar ödeme yapmayı teklif etti. Mağdur olan vatandaş avukatı Mert Özbahadır aracılığıyla İzmir İl Tüketici Hakem Heyetine başvurdu.

İzmir İl Tüketici Hakem Heyeti, başvuru sahibi L.D'yi haklı buldu. Enflasyonist ortamda fatura bedeli üzerinden bedel iadesinin tüketicinin aleyhine olacağını vurgulayan heyet, firmanın "ürünün ayıpsız misli"nin tüketiciye teslimine karar verdi.

"TÜKETİCİNİN PARASI BİLGİSAYARIN PİYASA FİYATI 95 BİN LİRA OLARAK REVİZE EDİLDİ"

Avukat Özbahadır, müvekkilinin haklı görülmesinin kendilerini de memnun ettiğini belirtti.

Firmanın bilgisayarı müvekkiline temin edemediğini aktaran Özbahadır, "Bilgisayarın piyasa fiyatı 95 bin lira olarak revize edildi. Ürünü iade etmeyen firma, yaklaşık 5 kattan fazla artan bedeli masraflarıyla birlikte ödemek zorunda kaldı." dedi.

Özbahadır, bu tarz durumlarda vatandaşların mağdur olmaması için haklarını araması gerektiğini de sözlerine ekledi.