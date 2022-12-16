Tüketici hakem heyetlerine başvuru miktarında önemli değişiklik

Ticaret Bakanlığı'nın tüketici hakem heyetleri yönetmeliğinde belirtilen parasal sınırların yeniden değerleme oranı nispetinde yüzde 122,93 artırılmasına ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, tüketici hakem heyetlerinde başvuruda, büyükşehir olan ve olmayan iller için ayrı ayrı belirlenen parasal sınırlar kaldırılarak tek bir tutar belirlendi. 2023 yılında değeri 66 bin TL'nin altında bulunan tüketici uyuşmazlıklarında, il veya ilçe tüketici hakem heyetleri görevli olacak.

YETKİLİ HAKEM HEYETLERİNİ BAKANLIK BELİRLEYECEK

Tüketici hakem heyetlerinin yetki alanı ile iş bölümü Ticaret Bakanlığınca belirlenecek.

Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilecek. İl tüketici hakem heyetleri il sınırları içinde, ilçe tüketici hakem heyetleri ise ilçe sınırları içinde yetkili olacak.

Tüketici hakem heyeti kurulmayan ilçelerde Ticaret Bakanlığınca o ilçe için belirlenen tüketici hakem heyeti yetkili sayılacak.