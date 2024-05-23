Tüketici kredilerinde dikkat çeken gelişme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB haftalık para ve banka istatistiklerini açıklarken, tüketici kredilerinde bir ilkin yaşandığı gözlendi. Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin düştüğü görüldü.

TCMB'nin verilerine göre Bankacılık sektörünün toplam mevduatı,17 Mayıs ile biten haftadayaklaşık 374,7 milyar lira artarak 16 trilyon 486,5 milyar liraya ulaştı.

Böylece bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 17 Mayıs ile biten haftada 374 milyar 683 milyon 259 bin lira artışla 16 trilyon 486 milyar 498 milyon liraya yükseldi.

TCMB verilerine göre aynı hafta bankalardakı TL cinsi mevduat yüzde 4,56 yükselişle 9 trilyon 561 milyar 907 milyon liraya ulaştı. Yabancı para cinsinden mevduat ise yüzde 0,52 azalış gösterdi.Böylece Yabancı para mevduatı 6 trilyon 202 milyar 151 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerindeki düşüş dikkat çekti. Geçen hafta tüketici kredilerinde yüzde 0,31 azalış gösterip 1 trilyon 561 milyar 93 milyon 745 bin lira olarak kayıtlara geçti.

Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,70 yükselişle 1 trilyon 485 milyar 609 milyon 975 bin liraya çıkarken, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 0,91 azalışla 1 trilyon 839 milyar 543 milyon 539 bin liraya indi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 402 milyar 320 milyon 255 bin lirası konut, 68 milyar 326 milyon 974 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 90 milyar 446 milyon 516 bin lirası diğer kredilerden oluştu.