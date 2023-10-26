Tükettiğiniz anda şeker hastalığına kapı aralıyor. Uzmanlar uyardı

Yetişkin bireylerin günde ortalama 50 gramdan fazla şeker tüketmemesi gerektiği belirtiliyor.
Besinler küp şeker olarak hesaplandığında ise ortaya kaygı verici bir durum çıkıyor.
İşte şeker miktarlarını gözden kaçırdığımız yiyecekler…
BİR ADET SİMİT
27 küp şekere karşılık geliyor
SÜT REÇELİ
100 gram süt reçeli 26 küp şekere denk geliyor
BİR BARDAK ÇİKOLATALI SÜT
15 küp şekere eşit
BEYAZ ÇİKOLATALI KAHVE
12 küp şekere sahip
BİR DİLİM KEK
18 küp şekeri içeriyor
KOLA
9 küp şekeri var
KURU KAYISI
100 gramında 24 küp şeker bulunuyor
CİPS
24 küp şekere denk geliyor
ÜZÜM
4 çay kaşığı şeker içeriyor
KETÇAP
4 küp şekeri barındırıyor
ANANAS
2,5 çay kaşığı şeker var
MUZ
3 çay kaşığı şeker içeriyor
ELMA
2,6 çay kaşığı şeker bulunuyor
ŞEKER HASTALIĞI NEDİR?
Halk arasında genel olarak şeker hastalığı olarak tabir edilen Diabetes Mellitus, genel olarak kanda glukoz (şeker) seviyesinin normalin üzerine çıkması, buna bağlı olarak normalde şeker içermemesi gereken idrarda şekere rastlanmasıdır.
Farklı türevleri bulunan diyabet hastalığı, ülkemizde ve dünyada en sık rastlanan hastalıklar arasında yer alır.
Uluslararası Diyabet Federasyonu'nun sağlamış olduğu istatistiki verilere göre her 11 yetişkinden biri diyabet hastalığına sahip olmakla birlikte her 6 saniyede 1 birey diyabet kaynaklı sorunlar nedeniyle hayatını kaybetmektedir.
ŞEKER HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?
-Halsizlik ve yorgunluk hissi
-Hızlı ve istemsiz kilo kaybı
-Bulanık görme
-Ayaklarda uyuşma ve karıncalanma şeklinde rahatsızlık hissi
-Yaraların normalden daha geç iyileşmesi
-Ciltte kuruluk ve kaşıntı
-Ağızda aseton benzeri koku oluşumu