Tükettiğiniz anda şeker hastalığına kapı aralıyor. Uzmanlar uyardı

Diyabet ve kan şekerindeki dalgalanmaların önüne geçmek için uzmanlar, günlük alınan şeker miktarının önemine vurgu yapıyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Tükettiğiniz anda şeker hastalığına kapı aralıyor. Uzmanlar uyardı

Yetişkin bireylerin günde ortalama 50 gramdan fazla şeker tüketmemesi gerektiği belirtiliyor.

Besinler küp şeker olarak hesaplandığında ise ortaya kaygı verici bir durum çıkıyor.

İşte şeker miktarlarını gözden kaçırdığımız yiyecekler…

BİR ADET SİMİT

27 küp şekere karşılık geliyor

SÜT REÇELİ

100 gram süt reçeli 26 küp şekere denk geliyor

BİR BARDAK ÇİKOLATALI SÜT

15 küp şekere eşit

BEYAZ ÇİKOLATALI KAHVE

12 küp şekere sahip

BİR DİLİM KEK

18 küp şekeri içeriyor

KOLA

9 küp şekeri var

KURU KAYISI

100 gramında 24 küp şeker bulunuyor

CİPS

24 küp şekere denk geliyor

ÜZÜM

4 çay kaşığı şeker içeriyor

KETÇAP

4 küp şekeri barındırıyor

ANANAS

2,5 çay kaşığı şeker var

MUZ

3 çay kaşığı şeker içeriyor

ELMA

2,6 çay kaşığı şeker bulunuyor

ŞEKER HASTALIĞI NEDİR?

Halk arasında genel olarak şeker hastalığı olarak tabir edilen Diabetes Mellitus, genel olarak kanda glukoz (şeker) seviyesinin normalin üzerine çıkması, buna bağlı olarak normalde şeker içermemesi gereken idrarda şekere rastlanmasıdır.

Farklı türevleri bulunan diyabet hastalığı, ülkemizde ve dünyada en sık rastlanan hastalıklar arasında yer alır.

Uluslararası Diyabet Federasyonu'nun sağlamış olduğu istatistiki verilere göre her 11 yetişkinden biri diyabet hastalığına sahip olmakla birlikte her 6 saniyede 1 birey diyabet kaynaklı sorunlar nedeniyle hayatını kaybetmektedir.

ŞEKER HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Halsizlik ve yorgunluk hissi

-Hızlı ve istemsiz kilo kaybı

-Bulanık görme

-Ayaklarda uyuşma ve karıncalanma şeklinde rahatsızlık hissi

-Yaraların normalden daha geç iyileşmesi

-Ciltte kuruluk ve kaşıntı

-Ağızda aseton benzeri koku oluşumu

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