Tükoder: “Vatandaşı daha fazla borç batağına sokar”

Yapılan düzenleme ile Kredi kartı ve ihtiyaç kredileri borçları olan vatandaşlarımıza 60 aya kadar yapılandırma getirilerek borçlu vatandaşlarımıza müjde olarak sunulmuştur.

Hastalığı doğru teşhis edemezseniz tedavi için reçeteyi de yanlış yazarsınız. Takibe düşen kredi kartı ve tüketici kredileri tavan yapmış durumda. Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 800 bin bireysel kredi borcundan dolayı ise 700 bin kişiye yaklaşmıştır. Son bir yıl içerisinde yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı %41 artış göstermiştir.

Bu sayılar ciddi sayılardır, sayılardaki artışın nedeni tüketicinin alım gücünün düşmesidir. Gelir düşük olunca tüketici temel ihtiyaçlarını dahi kredi kartları ve ihtiyaç kredileri ile karşılamaya çalışmış ancak gelirlerinde bir artış olmadan piyasadaki fiyatlar gelirin çok üzerinden zamlanarak satışa sunulması enflasyonun yüksekliği kısacası yanlış ekonomi politika nedeniyle kredi kartları ve ihtiyaç kredilerini de ödeyememiş yasal takibe düşmüşlerdir.

Yapılacak yapılandırma nedeniyle tüketici ödeyemediği borç için daha fazla faiz ödeme yükü altına girecektir. Tüketici lehine bir düzenleme olabilmesi için, Kredi kartı ve kredi borç tutarları dondurularak faizsiz 60 ay taksitlendirilmelidir. Ancak böyle bir karar belki müjde diye haberleşebilir.

Borçların dondurularak faizsiz taksitlendirme yapılması için gerekli kararlar alınmalı, tüketici 60 ay borç sarmalı içerisinde yaşatılmalıdır.

Yapılacak yapılandırma nedeniyle taksitlerin ödenebilmesi için ise vatandaşlarımızın alım gücünü yükseltecek maaş ve ücretlerinden gerekeli artışların yapılması sağlanmalıdır.

Bankalar, BDDK nın bu kararına rağmen, kredi notu ve gelir seviyesi düşük olan borçlu vatandaşlarımıza gerekli yapılandırmayı yapmayacaktır. Bunun örneklerini geçmişte yaşadık. BDDK bu yönde de gerekli önlemleri almalıdır.

Sonuç olarak, çağrımız; yapılandırma kararının vatandaşa müjde olabilmesi için maaş ve ücretlerin yoksulluk sınırının üzerine çıkarılması, borçların dondurularak faizsiz taksitlendirme yapılması, taksitlendirme yapılır iken kredi notu gibi kriterler dikkate alınmamalıdır.