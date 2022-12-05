24 yaşındaki Tülay'ı önce darp ettiler sonra otomobille üstünden geçerek öldürdüler

Dün gece saatlerinde Polatlı-Haymana yolu üzerindeki Şeyhali Mahallesi yakınlarında bir kadının yol kenarında hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi. 5 ay önce eşinden ayrıldığı öğrenilen 2 çocuk annesi Güçevin'in, vücudunda darp izlerine rastlanırken otomobille üzerinden geçilerek öldürüldüğü tespit edildi.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması kapsamında, ilçede otel sahibinin oğlu C.S.D. (32) ile S.M.S. (28) gözaltına alındı. C.S.D.'nin otomobilinin ön çamurluğunda kan izleri bulundu.

Güçevin'in cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından gönderildiği memleketi Sivas'ın Zara ilçesinde toprağa verildi. (DHA)