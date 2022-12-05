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  • 24 yaşındaki Tülay'ı önce darp ettiler sonra otomobille üstünden geçerek öldürdüler

24 yaşındaki Tülay'ı önce darp ettiler sonra otomobille üstünden geçerek öldürdüler

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Tülay Güçevin'in (24) yol kenarında cansız bedeni bulundu. Güçevin'in dövüldükten sonra otomobille ezilerek öldürüldüğü belirlenirken, biri ilçede otel sahibinin oğlu, 2 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 17:36
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Tülay Güçevin dövülüp, otomobille ezilerek öldürüldü

24 yaşındaki Tülay'ı önce darp ettiler sonra otomobille üstünden geçerek öldürdüler
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Dün gece saatlerinde Polatlı-Haymana yolu üzerindeki Şeyhali Mahallesi yakınlarında bir kadının yol kenarında hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi. 5 ay önce eşinden ayrıldığı öğrenilen 2 çocuk annesi Güçevin'in, vücudunda darp izlerine rastlanırken otomobille üzerinden geçilerek öldürüldüğü tespit edildi.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması kapsamında, ilçede otel sahibinin oğlu C.S.D. (32) ile S.M.S. (28) gözaltına alındı. C.S.D.'nin otomobilinin ön çamurluğunda kan izleri bulundu.

Güçevin'in cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından gönderildiği memleketi Sivas'ın Zara ilçesinde toprağa verildi. (DHA)

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cafer
5.12.2022 18:05
Allah sizi kahretsin bunlara ağırlaştırılmış müebbet az gelir.Yazık !  
 
Şenay Güngör
5.12.2022 17:43
pis sapıklar 3 erkek üstelik 30 yaş üstü zebani darp edip, araba ile üzerinden geçtiğiniz 24 yaşında bir anne ,bunlara ağır ceza olmadığı sürece hiç sonu gelmeyecek bu vahşetin  
 
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