Tülin Şahin sözleriyle alay konusu oldu. Oturduğu yalıdan bakın neden taşınmış?

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Güzelliği, kusursuz fiziği ve yaptığı programlardaki başarısıyla adından sıkça söz ettiren ünlü model ve sunucu Tülin Şahin, konuk olduğu programda neden Kanlıca'daki lüks yalıdan taşındığını anlattı.

"YALIDA YAŞAMAYI SEVMEDİM, DENİZİN ÜSTÜNDE OLMAK YORDU"

Portekizli iş adamı Pedro de Noronha ile olaylı bir şekilde ayrılan ve şimdilerde kızı ile annesiyle yaşayan Tülin Şahin, "Bi Dolaplar Çeviriyoruz" programında bahçe içindeki evinden bahsederken şunları söyledi: "15-16 sene Suadiye'de bir villada oturdum. Oradan da Kanlıca'daki bir yalı dairesine geçtim ama ben yalı dairesinde yaşamayı sevmedim.

Ağır sinüzitim var. Denizin üstünde olmak yoruyordu. Hamileliğimi de denk gelmişti. Boğaz'daki akıntı da beni çok etkiledi. Kanlıca'dan sonra yıllarca Etiler'de kaldım. Daha sonra bu evime yani Tarabya'ya taşındım. Kızım ve annemle yaşıyoruz."

TİYE ALDILAR

Tülin Şahin'in açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem olurken eğlenceli yorumlar da beraberinde geldi. Şahin için " Allah'ım bana da böyle dertler ver" ve "Çok şükür fakiriz ve böyle dertlerimiz yok" yorumları yapıldı.