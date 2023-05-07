Tüm ABD bu Türk’ü konuşuyor. Buluşu, bilim dünyasında yankı uyandırdı

Northwestern Üniversitesi'nde astrofizik çalışmaları yapan Türk doktora öğrencisi Fulya Kıroğlu, oluşturduğu simülasyonla kara delikle ilgili yeni bir araştırmaya imza attı. Kıroğlu’nun buluşu tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.

Tüm ABD bu Türk’ü konuşuyor. Buluşu, bilim dünyasında yankı uyandırdı

ABD’nin Illinois eyaletindeki Northwestern Üniversitesi Weinberg Sanat ve Bilim Koleji'nde doktora eğitimine devam eden Kıroğlu, orta büyüklükteki kara deliklerin çekirdeklerini fırlatıp kozmik iz bırakmadan önce yıldızlardan bir parça kopararak parlaklığa sebep olduklarını göstermek amacıyla üç boyutlu bilgisayar modellerini kullandı.

Türk doktora öğrencisi olan Kıroğlu buluşu, bilim dünyasında yankı uyandırdı, kara deliklerle ilgili algıyı değiştirdi.

“GALAKSİ BOYUNCA UÇTU”

Kıroğlu, simülasyonlar sırasında orta kütleli kara deliğin yıldızı yörüngesinde yakaladığını belirterek, "Her tur attığında yıldızdan bir ısırık daha aldı. Yıldızın yalnızca yoğun, şekilsiz çekirdeği kaldığında kara delik onu fırlattı ve galaksi boyunca uçurdu" dedi.

Modelleme analizini açıklayan çalışmanın "The Astrophysical Journal"da yayımlanmak üzere kabul edildiğini belirten Kıroğlu, bulguların "American Physical Society"nin nisan toplantısında paylaşıldığını belirtti.

KÜTLE ÇEKİM DALGALARININ GÖZLEMLENEBİLDİĞİ BELİRTTİLDİ

Northwestern Üniversitesi’nde yaptığı uzay araştırmasının detaylarını anlatan Fulya Kıroğlu, "Kara delikler ışık yaymazlar, bu nedenle doğrudan gözlemleyemiyoruz. Yine de çevrelerindeki ortam üzerindeki etkilerini inceleyerek onlar hakkında bilgi edinmemiz mümkün. Bunun birkaç yolu var. Yıldızlar ve gazlar üzerindeki etkilerine bakabiliriz" dedi.

Kara deliğin güçlü yer çekimi etkisiyle etrafındaki yıldızların çok hızlı hareket ettiğini, bunun da teleskopların belirleyebileceği radyasyon yaydığını aktaran Kıroğlu, aynı zamanda çarpışma ve birleşme sürecindeki kara deliklerde kütle çekim dalgalarının gözlemlenebildiğini söyledi.

Kıroğlu, çalışmasının ise diğerlerinden farklı şekilde, kara deliklerin kendilerine yaklaşan yıldızları yutarken ortaya çıkan parlaklık sayesinde tespit edilebileceği konusunda olduğunu dile getirdi.

"KARA DELİKLERİ BULMAYA YARDIMCI OLABİLİR"

Orta büyüklükteki kara delikler üzerine yaptığı deneyin bilim dünyasındaki çalışmaları yönlendireceğine inandığını söyleyen Fulya Kıroğlu, "Bu tür olaylar galaksimizin, genellikle merkezlerindeki süper kütleli kara deliklerden oluyor ama bunlar çok nadir olan olaylar. Bu yaptığımız simülasyonlar, gök bilimcilerin orta kütleli kara delikleri bulmalarına yardımcı olabilir." dedi.

Kıroğlu, elde edilen bulguların, bu tür ışınlar için X-ray gözlemi yapan uzay teleskoplarının daha uzun süreli kullanılmasını teşvik edebileceğine dikkati çekti.

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