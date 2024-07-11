Tüm araçlarda zorunlu olacak: Son gün 31 Aralık

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi sistemindeki adalet ve verimliliği artırma hedefleri doğrultusunda, daha fazla vergi toplama ve kayıt dışı ekonominin azaltılması yönünde önemli adımlar attıklarını ifade etti. Bu kapsamda, akaryakıt sektöründe denetimi güçlendirmek ve kayıt dışılıkla mücadele etmek amacıyla, akaryakıt pompalarına entegre edilen yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla plaka tanıma sistemi geliştirdiklerini belirtti.

Şimşek, bu sistem sayesinde, akaryakıt satışlarında araç plakalarının otomatik olarak kaydedileceğini ve manuel girişlerin 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren mümkün olmayacağını, bu düzenlemenin Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulacağını açıkladı. Ayrıca, sistem dışında kalan işlemlerin vergi mevzuatı açısından geçersiz sayılacağını da ekledi.

BİREYSEL ARAÇLAR İLK ETAPTA GÖNÜLLÜ OLARAK DAHİL OLABİLECEK

Türkiye'deki vergi mükelleflerinin sahip olduğu 8 milyon aracın, yaklaşık 2,5 milyonunun özel taşıt tanıma sistemlerini kullandığı belirtildi. Maliye Bakanı Şimşek'in açıklamalarına göre, bu sistemler aracılığıyla yıllık 223 milyar liralık akaryakıt satın alınıyor. Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin hayata geçirilmesiyle, şu anda manuel olarak plaka girişi yapılan 5,5 milyon ticari aracın da sisteme dahil edilmesi ve yıllık 490 milyar liralık akaryakıt alımının dijital ortamda izlenmesi hedefleniyor.

Böylece, tüm vergi mükelleflerine ait araçlar sisteme entegre edildiğinde, 713 milyar liralık akaryakıt tüketimi dijital izleme altına alınacak. 2022 yılında akaryakıt sektöründe yaşanan 75 milyar liralık usulsüz fiş ve fatura düzenlemeleri sonucu oluşan vergi kaybının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Şimşek, ayrıca ülkede bulunan 29 milyon araçtan bireysel olanların sisteme gönüllü katılımının beklendiğini ifade etti.

TÜM YAKIT İKMAL BİLGİLERİ SAKLANACAK

Şimşek tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni geliştirilen sistem, akaryakıt istasyonları ve araçlara entegre edilecek teknolojik cihazlar ve yazılımlarla donatılmış bir altyapıyı içeriyor. Araçların yakıt dolum noktalarına monte edilecek olan "taşıt tanıma birimi" ve akaryakıt pompalarına eklenen "taşıt tanıma okuyucusu" sayesinde, araçların kimlik bilgileri güvenli bir şekilde ödeme sistemlerine aktarılacak. Şimşek, bu yenilikçi yaklaşımın, akaryakıt alım işlemlerini daha verimli ve güvenli hale getireceğini vurguladı.

Ayrıca, Şimşek'in belirttiğine göre, sistemde yer alan tüm paydaşlar için bilgi ve işlem girişlerinin yapılabileceği bir web portalı ve destek hizmetleri sunan bir çağrı merkezi de devreye alınacak. Veri merkezlerinde, uygulama tarafından üretilen verilerin elektronik olarak saklandığı, analiz edildiği ve izlenebildiği ifade edildi. Bu entegre sistem, araçların ve akaryakıt istasyonlarının verilerini birbirine bağlayarak, yakıt alım sürecini otomatize ediyor ve bu süreçteki tüm cihazların güvenli bir iletişim ağı içinde çalıştığını garanti ediyor.

Şimşek, sistemin, akaryakıt alım sürecini kolaylaştırmanın yanı sıra, gerçekleştirilen her yakıt ikmal işlemini doğrulamak için toplanan verilerin güvenli bir şekilde saklanacağını da ekledi.