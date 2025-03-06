Tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor! Mobbing genelgesi Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, iş yerlerinde psikolojik tacizin önlenmesine yönelik olarak yayımlanan genelgeyle, psikolojik tacizle mücadelede yeni adımlar atılacağı duyuruldu. Genelge, çalışanların psikolojik tacize karşı korunması ve bu tür vakalarla etkin bir şekilde mücadele edilmesi amacıyla alınacak tedbirleri içermektedir.

GENELGEDEKİ DÜZENLEMELER

Genelgede, çalışanların motivasyonunun artırılması, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması, toplumsal refahın artırılması ve sürdürülebilir istihdamın sağlanması gibi hedefler vurgulandı. Ayrıca, iş yerlerinde kasıtlı olarak belirli bir süre boyunca aşağılanma, küçümsenme, dışlanma, kişilik ve saygınlık zedelenmesi gibi psikolojik taciz biçimlerinin önlenmesi gerektiği ifade edildi.

BAŞVURU MEKANİZMALARI BELİRLENDİ

Psikolojik tacize maruz kalan çalışanların başvurabileceği çeşitli kanallar belirlendi. Çalışanlar, çalıştıkları kurumlar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu, ALO 170 hattı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kamu Denetçiliği Kurumu gibi farklı kurumlara başvuruda bulunabilecekler.

PSİKOLOJİK TACİZLE MÜCADELE KURULU YENİDEN TEŞEKKÜL ETTİRİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde kurulan Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu yeniden teşekkül ettirildi. Kurul, Adalet Bakanlığı, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kamu Denetçiliği Kurumu gibi ilgili kurumların katılımıyla toplanacak. Kurul, ülke çapında politikaların belirlenmesine, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin koordine edilmesine, araştırma ve incelemelerin yapılmasına, rapor ve rehberlerin hazırlanmasına katkı sağlayacak.

İŞVEREN VE YÖNETİCİLERİN SORUMLULUĞU

İş yerlerinde psikolojik tacizle mücadele öncelikle işveren ve yöneticilerin sorumluluğunda olacak. İşverenler ve yöneticiler, psikolojik taciz olarak değerlendirilebilecek her türlü riski göz önünde bulunduracak ve önleyici politikalar geliştirecekler. Ayrıca, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin düzenlenmesi ve yaygınlaştırılması için özen gösterilecektir.

GİZLİLİK VE GİZLİLİK İLKELERİNE UYULACAK

Psikolojik taciz iddialarının soruşturulmasında gizliliğe büyük önem verilecek ve şahısların özel hayatları korunacaktır. Gerçeğe aykırı psikolojik taciz iddialarıyla kurumların itibarına zarar verilmemesi için azami dikkat gösterilecektir.

PSİKOLOJİK TACİZE MARUZ KALAN ÇALIŞANLARA DESTEK

ALO 170 hattı üzerinden psikolojik tacize uğrayan çalışanlara bilgilendirme yapılacak ve destek sağlanmaya devam edilecektir. Ayrıca, toplu iş sözleşmeleri ve iş sözleşmelerinde psikolojik tacizle ilgili önleyici ve koruyucu hükümler konulacaktır.

2011/2 SAYILI GENELGE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

Yayımlanan yeni genelgeyle, 2011/2 sayılı genelge yürürlükten kaldırılmıştır. Psikolojik tacizle mücadele kapsamında tüm kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmesi ve alınan kararların uygulanması beklenmektedir.