Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında. Reuters anketi sonuçlandı

Merkez Bankası’nın alacağı faiz kararına ilişkin Reuters'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 20'ye çekileceğini tahmin ediyor.

Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında. Reuters anketi sonuçlandı

İngiliz haber ajansı Reuters'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yüzde 17.5 seviyesindeki politika faizinde artışa gidileceğini öngördü.

BEKLENTİ YÜZDE 20 FAİZ

Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında bir haftalık repo faizini 250 puan artışla yüzde 20'ye çekerek devam etmesi bekleniyor.

Ankete göre sekiz ekonomist 250 baz puan, dört ekonomist 200 baz puan, üç ekonomist 150 baz puan, ve birer ekonomist 50 ve 300 baz puan artış bekliyor.

ARTIŞ BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

TCMB, Haziran ve Temmuz aylarında 900 baz puanlık faiz artışıyla politika faizini yüzde 17.5 çekmiş, enflasyon görünümünde belirgin düzelme olana kadar kademeli sıkılaşmanın devam edeceğini söylemişti. Fakat yapılan faiz artışı, vergi artışları ve TL'nin değer kaybı sebebiyle yükselen enflasyonun yanında beklentilerin oldukça altında kaldı. TCMB faiz kararlarını sıkılaştırma içeren diğer adımlarla destekledi.

Aralık ayına kadar politika faizinin yüzde 30 seviyesine yükseleceğini tahmin eden HSBC araştırma notunda bu seviyenin altında faiz artışı döngüsünün bitme riskinin olduğunu belirtti ve ekledi:

"Reel politika faizinin negatif gerçekleşmeye devam ettiği bir ortamda, mütevazı politika faiz artışları makroihtiyati sıkılaştırma ile desteklense bile, kalıcı dezenflasyonun sağlanma ihtimali düşüktür."

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