Otobüs şoförlerinde yaş sınırı değişti. Resmi Gazete’de yayımlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan "Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle, görme engelli yolcular için rehber köpeklerin gerekli şartları sağladıktan sonra otobüslerde bulundurulabilmesine imkan sağlandı.

TAŞIT YAŞI ŞARTINDA DEĞİŞİKLİK

Diyaliz merkezlerinde tedavi gören engelli bireylerle bunların velilerini taşıyan firmalar için yetki belgesi alma şartları kolaylaştırıldı. Yolcu taşımacılığında asgari kapasiteyi sağlayacak taşıt yaş şartı 12'den 15'e çıkarıldı. Yolcu acenteliği hizmeti yürütenlerin hizmet verebilecekleri firma sayısı 10'dan 20'ye yükseltilerek uluslararası yolcu acenteliği hizmeti verenlerin yurt içi taşımacılara da hizmet vermelerine imkan sağlandı.

Yolcu taşımacılığında mücbir sebepler nedeniyle yapılamayan seferler veya yolcu talepleri doğrultusunda konulmak istenilen ek seferlerin bildirimlerinde kolaylaştırıcı düzenlemeler yapıldı.

EHLİYET YAŞI 24'E İNDİRİLDİ

Ayrıca yolcu taşımacılığı yapacak firmalar için prosedürlerin hızlandırılmasına yönelik düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda şoför açığının kapatılması ve gençlerin istihdamına katkı sağlanması için büyük otobüs kullanacak şoförler için ehliyet yaş şartı 26'dan 24'e indirildi.