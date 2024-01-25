Tüm servetini evcil hayvanlara bıraktı. Evcil hayvanlar zengin oldu ama nafile....

Dünyanın birçok ülkesinde bir hayvana miras bırakmak yasak olsa da, öldükten sonra evcil hayvanlarını sahipsiz bırakmaktan korkan bazı hayvanseverler, evcil hayvanları adına bir vakıf kurup tüm servetlerini onlara vermeyi tercih edebiliyor.

Şangay'da yaşayan Liu soyadlı kadın, yaşlılığında çocuklarının kendisini ihmal ettiğini, evcil hayvanlarının kendisine arkadaşlık ve rahatlık sağladığını öne sürerek vasiyetinde değişiklik yaptı. South China Morning Post'un Zonglan News'de yer alan haberine göre, Çin'de hayvanlara doğrudan miras verilmesini engelleyen yasal zorluklar nedeniyle mülkün yöneticisi olarak yerel bir veteriner kliniği atandı.

Haberin Çin'deki aile dinamikleri ve miras uygulamaları hakkında çevrimiçi tartışmalara yol açtığı bildirildi. Öte yandan evcil hayvanlar, sahiplerinin onlara büyük bir miras bırakmasıyla zenginleşiyordu. Özellikle bu tür mirasların hukuki ve pratik yönleri farklılık gösterebilmektedir.

EVCİL HAYVANLARA MİRAS BIRAKMAK MÜMKÜN MÜ?

Çitil Avukatlık Ortaklığı’nın yayınladığı bültene göre, insanların büyük bir çoğunluğunun hayatlarını kaybettikten sonra minik dostlarına neler olacağını bilemedikleri için bu konuda telaşlanıyor bu telaşın sonucu olarak dostlarına miras bırakmak istiyor ancak bilmedikleri bir şey var o da hayvanların birçok hukuk sistemine göre sahipleri öldükten sonra eşya statüsüyle aile bireylerine devredilmeleri.

Kanunlar ülkeden ülkeye farklılık gösterse de dünyanın hiçbir yerinde evcil hayvanlarımıza miras bırakamayız. Medeni kanuna göre hayvanlara veya diğer canlı veya cansız nesnelere mal ve vasiyet yapılamaz. Miras bırakacağınız kişinin tek kişi olması gerekmektedir. İnsandan kastedilen, yaşı ve cinsiyeti ne olursa olsun insan olmasıdır.

NE YAPILABİLİR?

Bu alanda önemli bir yetkinliğe sahip olan Martin Holdsworth şöyle diyor: “Evcil hayvanlarınıza miras değil, hizmet verin.” Amerika'dan gelen Ped Share Card uygulaması da tam olarak bu soruna işaret ediyor. Uygulamanın yaklaşımı huzurevi mantığına benzer. Bunlar siz öldükten sonra kapılarını küçük dostunuza açan huzurevleri. Düzenli ödeme talimatı verdikten sonra miras sorunu ortadan kalkar, böylece mirasınız diğer aile bireylerine geçmeden önce küçük dostunuzun refah içinde bir yaşam sürmesi sağlanır.

Türkiye'ye bakacak olursak hukuki prosedür, bir gerçek veya tüzel kişiye o kişi hayattayken bağışta bulunmak veya gerçek veya tüzel kişi için ölümünden sonra geçerli olacak bir vasiyetname hazırlamaktır. Buradaki tüzel kişiliğe örnek olarak Hayvanları Koruma Derneği verilebilir.

EVCİL HAYVANA İLK MİRAS RUSYA’DA BAŞLADI

Evcil hayvanlara miras bırakma uygulamasının ilk kez 19. yüzyılda Rusya'da ortaya çıktığı söyleniyor. Maria Leontieva isimli tüccarın 100 bin rublelik servetinin tamamını Serko isimli köpeğine bıraktığı biliniyor.

Amerika'da her yıl yüzlerce kişi evcil hayvanlarına yapılmasını istedikleri iyilikleri vasiyetlerinde sıralarken, bu geleneği başlatan ilk kişinin Columbus'ta yaşayan Jonathan Jackson olduğu belirtiliyor. Kediler için otel yaptıran Jackson'ın, bu otelde rahat uyku ortamından konser salonuna kadar hiçbir şeyi unutmadığı iddia ediliyor.

12 MİLYON DOLARLIK MİRAS

Otellerin kraliçesi Leona Helmsley, 2007 yılında vefat ettiğinde, Maltalı köpeği Trouble'ın refahı için bir vakıf fonuna 12 milyon dolar (363 milyon 395 bin 520 Türk Lirası) bırakmıştı. Ancak kamuoyunun büyük ilgi ve eleştirisine maruz kalan bu miras, daha sonra hakimin miktarı 2 milyon dolara (60 milyon 565 bin 920 Türk Lirası) indirmesine yol açtı.

BELGESELLERE KONU OLDU

Gunther IV adlı Alman Çoban köpeği dünyanın en zengin köpeklerinden biri olarak kabul ediliyordu. Guinness Dünya Rekorları'na göre Alman Kontes Karlotta Liebenstein vefat etti ve multimilyon dolarlık servetini Gunther IV'e bıraktı. Bu hikaye aynı zamanda Netflix belgesel dizisi Gunther's Millions'ta da belgelendi.

MİRASININ BİR KISMI KÖPEKLERİNDE

Modacı Alexander McQueen, 2010 yılında 20 milyon dolarlık mirasının önemli bir kısmını (605 milyon 650 bin 600 Türk Lirası) köpeklerine ayırmıştı.

KONTES, ŞEMPANZESİNE 80 MİLYON DOLAR BIRAKTI

Patricia O'Neill isimli kadının bir ağaca bağlanmış halde bulup Cape Town'a götürdüğü şempanzenin bugün 80 milyon dolarlık (2 milyar 422 milyon 632 bin Türk Lirası) serveti var. Kalu, öldüğünde kocasına servetinin hiçbirini bırakmayan O'Neill'in tek varisi oldu.

12 MİLYON DOLARI OLUNCA TEHDİT MEKTUPLARI YAĞDI

Trouble isimli terrier, gayrimenkul sahibi Leona Helmsley'in ölümünün ardından 12 milyon dolarlık (363 milyon 391 bin Türk Lirası) bir servete varis oldu. Zenginliğinin ilk yıllarında Connecticut'taki 28 odalı evinde gümüş tabaklarda organik kanepeler yiyerek lüksün tadını çıkaran Trouble, bir süre sonra zenginliğini kıskananların gazabına uğradı. Trouble'ın yaşadığı evin önüne çok sayıda tehdit mektubu alan çok sayıda gardiyan yerleştirdi.

Ancak mektuplar devam ettikçe Trouble kendi özel jetiyle bilinmeyen bir yere taşındı.

Bu hamlenin ardından Trouble'ın başı bu kez Helmsley'in torunlarıyla belaya girdi. Miras bırakılan torunlar, Trouble'a kalan 12 milyon dolarlık servetin 10 milyon dolarını almayı başardılar. Trouble'ın avukatları bu karara karşı dava açarken bazıları da 8 yaşındaki milyoner köpeğin öldüğünü iddia etti.

324 MİLYON DOLAR MİRASA KONUP MADONNA’NIN MALİKANESİNİ ALDI

324 milyon dolarlık (9 milyar 811 milyon 627 bin Türk Lirası) servetiyle dünyanın en zengin köpeği olan Alman kurdu Gunther IV, bir ev, bir BMW marka araç, bir aşçı, bir şoför ve evinde birçok çalışana sahip.

Gunther IV’e bu mirası bırakan babası Gunther III ise servetine sahibi Alman Kontes Karlotta Liebenstein’ın 1992 yılında vefatı üzerine kendisine kalan miras ile kavuşmuş. Parasını değerlendirmek konusunda hiç de cimri davranmayan Gunther 4 en son Turin’de nadir bulunan beyaz mantar için düzenlenen açık artırmada görülmüş.

Bahamalar, Italya ve Almanya’da çok sayıda gayrimenkul sahibi olan Gunther 4 evini bikiniler içinde dolaşan çok sayıda kadın ile paylaşıyor. Gunther 4’ün gayrimenkullerinden biri de Madonna’nın Miami’deki eski evi

MİRAS TAVUĞA KALDI

Blackwell yayıncılığın sahibi Miles Blackwell’e "kimyasal alerjisi" teşhisi konulmuştu. 2001 yılında 56 yaşındayken vefat ettiğinde arkasında hatırı sayılır da bir miras bıraktı.

Çocuğu olmayan ve mal varlığının önemli bir kısmını hayır kurumlarına bağışlayan çift, Gigoo isimli tavuklarına da 10 milyon dolar (302 milyon 840 bin Türk Lirası) bıraktı.