Tüm Türkiye'nin yüreğinin hopladığı an

A Milli Takımımız; 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya geliyor.

Dortmund şehrindeki Signal İduna Park Stadı'nda oynanan mücadelede muhteşem bir desteği arkasına alan Ay-Yıldızlı ekibimiz, ilk düdükten itibaren rakip kalede baskı kurdu.

Gole en çok yaklaştığımız an ise 10. dakikadaydı.

İyi paslaşmalarla ceza sahası civarına kadar ilerledik, topla son buluşan isim Kaan Ayhan oldu.

Onun uzaktan şutunda hepimz gol diye beklerken meşin yuvarlak direkten döndü.