Tüm zamanların en iyi 10 İran filmi. İran sinemasının 10 başyapıtı

About Elly, Dancing in the Dust ve listeminde de yer verdiğimiz The Salesman gibi başyapıtlarıyla tanınan ünlü İranlı yönetmen Asghar Farhadi'nin yönettiği A Separation filmi, onun en güzel eserlerinden biri olarak kabul ediliyor. Filmin başrolünde Leila Hatami, Peyman Moaadi, Shahab Hosseini, Sareh Bayat ve Sarina Farhadi yer alıyor.

2011 yapımı bu usta işi drama, Simin'in kızları Termeh ile İran'dan ayrılmak istediğini ifade etmesinden sonra boşanmak isteyen orta sınıf Nader ve Simin çiftini konu alıyor.