Tüm zamanların en iyi 10 İran filmi. İran sinemasının 10 başyapıtı

Tüm zamanların en iyi 10 İran filmi. İran sinemasının 10 başyapıtı
Düzenleme: Ökkeş Bölükbaşı

Fransız yönetmen Jean-Luc Godard sinemayla ilgili “Sinema dünyadaki en güzel sahtekarlıktır” der. Üstelik her ülkenin sinemasının o yerin sanatının ve kültürünün temsilcisi olduğunu söyleyebiliriz. Biz de bu bağlamda İran sinemasının en iyi 10 filmini sizlerle paylaşıyoruz. Hadi başlayalım...

1/10
Tüm zamanların en iyi 10 İran filmi. İran sinemasının 10 başyapıtı 1

Filmin yönetmen koltuğunda Track 143 ve When the Moon Was Dolunay filmleriyle de tanınan Narges Abyar oturuyor. Listemizin 10. sırasında bulunan Nafas filmi, 2016 yapımı. İran yapımı drama filmleri arasında en etkileyici olanlarından olan Nafas, 90. Akademi Ödülleri'nde Yabancı Dilde En İyi Film kategorisinde İran'ın başvurusu olarak seçilmesine rağmen aday gösterilmedi.

Film, İran-Irak Savaşı sırasında tenha bir İran köyünde yaşayan genç kız Bahar'ın yaşadıklarına odaklanıyor.

Bahar'ın babası savaşın ön saflarında asker olarak görev yaparken, uzun süreli yokluğunun yarattığı stres nedeniyle annesini akıl hastalıklarıyla mücadele etmek zorunda bırakıyor. Bahar, zorluklara rağmen güçlü ve iyimser olmayı sürdürüyor ve teselliyi diğer çocuklarla kurduğu ilişkilerde buluyor. Ancak yaşanan bir trajedi sonrası Bahar, savaşın acımasız gerçekleriyle ve bunun ailesi ve toplum üzerindeki yıkıcı etkisiyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Narges Abyar'ın Nafas'ı, eleştirmenlerden çok sayıda olumlu eleştiri aldı ve uluslararası film festivallerinde birçok ödül kazandı.

2/10
Tüm zamanların en iyi 10 İran filmi. İran sinemasının 10 başyapıtı 2

9. sırada yer verdiğimiz Hamoun, ünlü İranlı yönetmen Dariush Mehrjui'nin yönettiği, psikolojik drama türünde 1989 yapımı klasik bir film. Hamoun, Khosrow Shakibai ve Bita Farrahi'nin başrol oynadığı, şimdiye kadar yapılmış en büyük İran filmlerinden biri olarak kabul ediliyor. Film birçok ödül kazandı ve 1989'dan bu yana İran'da ve dünya çapında bir kült haline geldi. Film 122 dakika uzunluğunda ve senaryosu da Darisuh Mehrjui'ye ait.Filmin konusu, hayatında anlam ve amaç bulmakta zorlanan orta yaşlı bir entelektüel ve yazar olan baş karakter Hamid Hamoun'un hayatı etrafında dönüyor. Film 1980'li yıllarda İran'ın Tahran şehrinde geçiyor. Filmin başında Hamoun, hayatında hayal kırıklığı yaşayan bir adam olarak gösteriliyor. O, yazar olarak ilhamını kaybetmiş, eşi Mahshid ve oğullarından uzaklaşmıştır. Hamoun kitaplar ve fikirlerle dolu dünyasına çekilerek ailesinden ve arkadaşlarından giderek daha fazla izole oluyor ve kopuyor. Film ilerledikçe Hamoun'un kişisel hayatı çözülmeye başlar. Karısı, onun ilişkilerine ilgi göstermemesi ve evlilik hayatlarında sevginin olmayışı nedeniyle hüsrana uğrar ve sonunda onu terk eder. Hamoun, hayatında anlam bulma konusunda giderek daha fazla takıntılı hale gelir, ancak çevresindeki insanlarla ve hatta kendisiyle bile bağlantı kuramaz.

3/10
Tüm zamanların en iyi 10 İran filmi. İran sinemasının 10 başyapıtı 3

8. sırada yer verdiğimiz The Glass Agency'nin yönetmen koltuğunda Ebrahim Hatamikia oturuyor. İran'da, 1990'ların devrim dönemi hakkında daha fazla bilgi edinmek için izlenecek en iyi İran filmlerinden biridir.

Film, Ebrahim Hatamikia'nın en iyi eserlerinden biri olarak kabul ediliyor. Filmin başrollerinde Parvis Parastui, Reza Kianian, Bita Badran ve Habib Rezaei yer alıyor. Film, İran-Irak savaşını konu alıyor. İran sinemasının en sansasyonel filmlerinden olan bu çalışma, savaş sonrası toplumun keşfedilmemiş yönlerini ortaya çıkartıyor.

4/10
Tüm zamanların en iyi 10 İran filmi. İran sinemasının 10 başyapıtı 4

Dariush Mehrjui'nin yönettiği The Cow, vizyona girdiği 1969 yılında büyük bir gişe rekorunu imza attı. Listemizin 7. sırasında bulunan yapımda İran sinemasının en sevilen ve en profesyonel oyuncularından kabul edilen Ezzatolah Entezami başrol oynuyor.

Film bir ineği olan orta yaşlı İran vatandaşı Masht Hassan'ın hikayesini anlatıyor.

Filmin bir yerinde inek aniden ölür ve bu da Masht Hassan için büyük bir acıya yol açar. Film, ineğin hala hayatta olduğunu hayal etmeye başlayan Masht Hassan'ın ineğin ölümünü kabullenememesini gözler önüne seriyor. Bu travma ve etkilerinin ardından Masht Hassan'ın davranışı şüpheli hale geliyor ve köylüler onun akıl sağlığını sorgulamaya başlıyor. Filmi izlemeden evvel göz yaşlarınız için peçetelerinizi yanınıza almayı unutmayın.

5/10
Tüm zamanların en iyi 10 İran filmi. İran sinemasının 10 başyapıtı 5

6. sırada tüm zamanların en iyi İran filmlerinden biri olarak kabul edilen Mother var. Film İranlı meşhur yönetmen Ali Hatami'nin imzasını taşıyor. Bir annenin çocuğuna olan sevgisinin derinliğine odaklanan filmde aile bireyleri arasındaki ilişkiler ve ailenin önemi çarpıcı bir şekilde gözler önüne getiriliyor. Ali Hatami'nin filmi, hem iç açıcı hem de anlamlı olması nedeniyle ailenizle geçireceğiniz bir tatil için harika bir film olabilir.

Filmin oyuncu kadrosunda Fatemeh Motamed Arya, Farimah Farjami, Roghayeh Chehreh-Azad, Amin Tarokh, Mohammad Ali Keshavarz ve Akbar Abdi gibi birçok harika aktör ve aktris yer alıyor. Hikaye 1950'lerin İran'ında geçiyor ve annesinin güzelliğinden ve nezaketinden etkilenen Rıza adında genç bir çocuğa odaklanarak başlıyor.

Efsanevi İranlı aktris Fatemeh Motamed-Arya'nın canlandırdığı Rıza'nın annesi, hemşire olarak çalışan güçlü ve bağımsız bir kadın olarak karşımıza çıkıyor. Filmin merkezinde bulunan anne karakteri, Rıza'ya derinden bağlı ve ona koşulsuz sevgi ve destek sağlıyor. Hikaye ilerledikçe Rıza annesini görmekte bazı zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Film, bir ebeveyn ile çocuk arasındaki bağı çok iyi tasvir ediyor ve anlamlı mesajlar taşıyor.

6/10
Tüm zamanların en iyi 10 İran filmi. İran sinemasının 10 başyapıtı 6

Abbas Kiarostami'nin yönettiği Where is the Friend’s House? filmi listemizin 5. sırasından bizleri selamlıyor. Sinema dünyasında küresel üne sahip İranlı yönetmen ve film yapımcılarının başında gelen Kiarostami'nin filmi, onun imzasını taşıyan en iyi filmlerden kabul ediliyor.

Filmin adı meşhur İranlı şair Sohrab Sepehri'nin bir şiirinden alınma. İran sinemasının bu başyapıtı, filmi en sevdiği filmlerden biri olarak gösteren Akira Kurosawa gibi büyük yönetmenlerden de büyük övgü aldı. Abbas Kiarostami, sinema evrenindeki en büyük İranlı film yapımcılarından biridir.

7/10
Tüm zamanların en iyi 10 İran filmi. İran sinemasının 10 başyapıtı 7

4. sırada Asghar Farhadi'nin yönettiği, Shahab Hosseini ve Taraneh Alidoosti'nin başrol oynadığı 2016 yapımı The Salesman filmi var.

Film, tiyatro oyuncusu olan Rana ve Emad isimli evli bir çiftin hikayesini konu ediniyor. Rana, yeni bir eve taşındıklarında davetsiz bir misafirin saldırısına uğrar ve film, Emad'in suçluyu aramaya başlamasıyla yaşanan olayları anlatır.

8/10
Tüm zamanların en iyi 10 İran filmi. İran sinemasının 10 başyapıtı 8

Listemizin 3. sırasında yer verdiğimiz Life and a Day, Saeed Roustayi'nin yönettiği 2016 yapımı bir İran draması.

Başrollerini Payman Maadi, Navid Mohammadzadeh, Parinaz Izadyar, Rima Raminfar ve Shirin Yazdanbakhsh'ın paylaştığı film, mali açıdan sıkıntı çeken bir ailenin en küçük kızı Somayeh'in yaklaşan evliliğinin hikayesini konu alıyor.

9/10
Tüm zamanların en iyi 10 İran filmi. İran sinemasının 10 başyapıtı 9

Çocuk oyuncularla çalışma konusunda tam bir usta olan Majid Majidi'nin yönettiği 1997 yapımı Children of Heaven, listemizin 2. sırasında yer alıyor. Film, İran aile dramalarının en güçlü örneklerinden. Film, Tahran'da yoksulluk içinde yaşayan bir erkek ve bir kız kardeşin hikayesini anlatıyor.

Film, özellikle genç başrollerin çarpıcı doğal performansları ve oyunculuklarıyla dikkat çekiyor. Filmin başrolündeki çocukların harika performansların yanı sıra bu film, Tahran'ın hareketli kentsel manzaralarını yakalayan güzel bir sinematografiye de sahip.

Film, 71. Akademi Ödülleri'nde Yabancı Dilde En İyi Film dalında aday gösterilmişti. Film listemizde 3. sırada yer alıyor.

10/10
Tüm zamanların en iyi 10 İran filmi. İran sinemasının 10 başyapıtı 10

About Elly, Dancing in the Dust ve listeminde de yer verdiğimiz The Salesman gibi başyapıtlarıyla tanınan ünlü İranlı yönetmen Asghar Farhadi'nin yönettiği A Separation filmi, onun en güzel eserlerinden biri olarak kabul ediliyor. Filmin başrolünde Leila Hatami, Peyman Moaadi, Shahab Hosseini, Sareh Bayat ve Sarina Farhadi yer alıyor.

2011 yapımı bu usta işi drama, Simin'in kızları Termeh ile İran'dan ayrılmak istediğini ifade etmesinden sonra boşanmak isteyen orta sınıf Nader ve Simin çiftini konu alıyor.

Film, İran sinemasında bir başyapıt olarak kabul edilmiş ve dünya çapında üne kavuşmuştur. Asghar Farhadi'nin bu filmi, 2012 Akademi Ödülleri'nde En İyi Yabancı Film ödülünü kazandı ve En İyi Özgün Senaryo dalında da aday gösterildi. Film aynı zamanda Altın Ayı ödülünü kazanan ilk İran film olma özelliğini de hala koruyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir
Tüm zamanların en iyi 15 korku filmi
Tüm zamanların en iyi 15 korku filmi
Tüm zamanların en iyi 10 romantik komedi filmi
Tüm zamanların en iyi 10 romantik komedi filmi
En iyi 10 Kore filmi
En iyi 10 Kore filmi
Tüm zamanların en iyi 10 aşk filmi
Tüm zamanların en iyi 10 aşk filmi
Çoban kirpiyi takip ederken keşfetti. 30 milyon yıl önceye ait
Çoban kirpiyi takip ederken keşfetti. 30 milyon yıl önceye ait
Her tarih severin izlemesi gereken 53 film
Her tarih severin izlemesi gereken 53 film