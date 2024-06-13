Tüm zamanların en iyi 10 İran filmi. İran sinemasının 10 başyapıtı

6. sırada tüm zamanların en iyi İran filmlerinden biri olarak kabul edilen Mother var. Film İranlı meşhur yönetmen Ali Hatami'nin imzasını taşıyor. Bir annenin çocuğuna olan sevgisinin derinliğine odaklanan filmde aile bireyleri arasındaki ilişkiler ve ailenin önemi çarpıcı bir şekilde gözler önüne getiriliyor. Ali Hatami'nin filmi, hem iç açıcı hem de anlamlı olması nedeniyle ailenizle geçireceğiniz bir tatil için harika bir film olabilir.

Filmin oyuncu kadrosunda Fatemeh Motamed Arya, Farimah Farjami, Roghayeh Chehreh-Azad, Amin Tarokh, Mohammad Ali Keshavarz ve Akbar Abdi gibi birçok harika aktör ve aktris yer alıyor. Hikaye 1950'lerin İran'ında geçiyor ve annesinin güzelliğinden ve nezaketinden etkilenen Rıza adında genç bir çocuğa odaklanarak başlıyor.

Efsanevi İranlı aktris Fatemeh Motamed-Arya'nın canlandırdığı Rıza'nın annesi, hemşire olarak çalışan güçlü ve bağımsız bir kadın olarak karşımıza çıkıyor. Filmin merkezinde bulunan anne karakteri, Rıza'ya derinden bağlı ve ona koşulsuz sevgi ve destek sağlıyor. Hikaye ilerledikçe Rıza annesini görmekte bazı zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Film, bir ebeveyn ile çocuk arasındaki bağı çok iyi tasvir ediyor ve anlamlı mesajlar taşıyor.