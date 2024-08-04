Tüm zamanların rekoru kırıldı! Bakan açıkladı: Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından Antalya Havalimanı'nda dün kırılan rekora dair bir paylaşımda bulundu.

Bakan Ersoy, "Tarih, doğa ve kültürün mükemmel buluşma noktası Antalya'mıza dün gelen turist sayısının 104 bini aşmasıyla tüm zamanların günlük dış hat yolcu rekorunu kırdık" dedi.

Ersoy, Antalya Havalimanı'na dün gelen yolcu sayısında rekor kırıldığını ifade ettiği paylaşımın devamında şunları kaydetti:

Yalnızca muhteşem plajlarıyla değil, aynı zamanda zengin tarihi, büyüleyici doğal güzellikleri ve eşsiz kültürel mirasıyla turistlerin gözdesi olan Antalya'da ağustos ayının ilk 3 gününde ise yaklaşık 280 bin turist ağırladık. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artış gösteren bu muhteşem başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.