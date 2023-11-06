Tümer Metin'den flaş iddia. Beşiktaş'ın teknik direktörünü açıkladı

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Tümer Metin'den Siyah Beyazlı takımın yeni teknik direktörünün kim olacağıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Tümer Metin'den flaş iddia. Beşiktaş'ın teknik direktörünü açıkladı

Beşiktaş'ta alınan kötü sonuçların ardından gözler yeni teknik direktörün kimin olacağına çevrilmiş durumda.

Bir yandan da çoğunluk aranmaksızın 3 Aralık'ta gerçekleştirilecek başkanlık seçiminin heyecanı yaşanırken, Emre Kocadağ ve Hasan Arat'ın kesin olarak aday olması bekleniyor.

Emre Kocadağ ve Hasan Arat'ın başkan olması halinde yapacağı ilk hamlenin takımı 2020/21 sezonunda şampiyonluğa taşıyan Sergen Yalçın'ı göreve getirmek olduğu öğrenildi.

Sergen Yalçın ile temas kuran iki başkan adayı tecrübeli çalıştırıcıdan olumlu yanıt aldı ve anlaşma sağladı.

Öte yandan Beşiktaş'ta başkan olacak adayın teknik direktör tercihinin nasıl olacağı konusunda yorum yapan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Tümer Metin, "Gideceğin tek adres var; Sergen Yalçın... Başka birine gidemezsin. Eğrisini, doğrusunu tartışırız. Sergen hoca da adım kadar eminim, gelmek ister. Beşiktaş'ın yeni hocası Sergen Yalçın olacak." dedi.

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