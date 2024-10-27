Tümer Metin'den Okan Buruk'a Beşiktaş için tüyolar!

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Tümer Metin'den Okan Buruk'a Beşiktaş için tüyolar!

Süper Lig'de zirveyi ilgilendiren en önemli maç olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi, Tümer Metin Okan Buruk'un sistemine eleştiride bulunarak, Beşiktaş'ın oluşturabileceği riskler adına uyarılarını bir bir sıraladı.

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Beşiktaş'ı ağırlayacak. Nefeslerin tutulduğu derbi öncesinde değerlendirmelerde yapan ve analizlerini sunan Tümer Metin, sarı-kırmızılıları bekleyen tehlikeye parmak bastı.

gs.jpgTÜMER METİN'İN DEĞERLENDİRMESİ

Tümer Metin'in Asist Analiz YouTube kanalında yaptığı açıklamaları şu şekilde:

"Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdulkerim Bardakcı, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Torreira, Sara, Mertens, Osimhen, Icardi... Galatasaray 3'lü oynayacaksa doğru mühendislik değil bu.

Yunus formda diye solda oynatıyorsun. Pozisyonu değil 3'lünün orası. Ben oynadım o bölgede eziyet. Çok zor.

Prangadasın, defans yapmak zorundasın, pozisyon almak zorundasın.

Yunus formda diye dokunamayacak olduğu için 3'lünün kenar 5'linin soluna atıyor.

Barış Alper'i oynatmak istediğin için sağ tarafa atıyorsun.

Normalde 3'lü oynayacaksan Nelsson'u yazacaksın Kaan'ı sağ tarafta oynatacaksın.

Jakobs'u oynatacaksın kenarda o zaman seni güçlü, dinamik kılar mühendislik.

Yunus'a dokunamıyorsun, çocuk parmak ucunda ve oynamak istiyor doğal olarak.

Pozisyon arıyorsun Yunus'a önde yer bulamadığın için böyle bir dizilişte.

Bu başına iş açabilir Okan Buruk'un.

Yunus'un tarafından başına iş açılacak demiyorum.

O bölge biraz sıkıntılı. O bölgeye Rafa'nın penetresi, Gedson'un o bölgeye boş koşusu özellikle top Galatasaray'dayken Beşiktaş'ın kazandığı anlarda iş açabilir Galatasaray'ın başına."

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Tümer Metin'den Okan Buruk'a Beşiktaş için tüyolar!
Tümer Metin'den Okan Buruk'a Beşiktaş için tüyolar!