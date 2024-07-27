Tuna Kaya rekor için süre verdi. Elinde tutan büyük kazanacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tuna Kaya rekor için süre verdi. Elinde tutan büyük kazanacak

Ünlü ekonomist Tuna Kaya, rekor için tarihi verdi.

Kısa sürede para kazanma yolunu tercih eden yatırımcılar çoğunlukla kripto paralara yöneliyor. Kripto para piyasası ise ABD'deki seçim sürecini yakından takip ediyor.

Geleceği yönlendirmesi beklenen Bitcoin ise son günlerde yüzde 10 düşüş ile 58 bin dolar seviyesine kadar geriledi. Ancak ABD'deki gelişmeler ile birlikte bitcoin 63 bin dolar seviyesinden 68 bin dolar seviyesine bir sıçrama yaşandı. Bitcon yatırımcıları boğa trendine dikmişken ünlü ekonomist Tuna Kaya'dan bir rekor açıklaması geldi.

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BİTCOİN'DE REKOR DÖNEMİ BAŞLIYOR

Halving dönemine geçen Bitcoin'de kısa sürede bir rekor geleceğine dair beklentiler artıyor. Bitcoin üretim hızının azaltılması nedeni ile fiyatının yükseleceği konuşulanlar arasında.

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TUNA KAYA: 100 BİN DOLARI GÖREBİLİR

Kripto para piyasalarına dair açıklamaları ile adından söz ettiren ekonomist Tuna Kaya, bitcoin tarafında yaşanan gelişmeleri analiler ışığında değerlendirdi. Tuna Kaya “Bitcoinde 64 bin 500 bandı çok kritik bir bölgeydi. Önümüzdeki günlerde 72 bin doları test edeceğini gösteriyor. Eylül ayı itibarıyla da 83 bin doları görebiliriz, hatta 100 bin dolarları bile konuşabiliriz” değerlendirmesinde bulundu.

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