Tunç Soyer Özgür Özel'e gönderme. 'Hem beni gösterme hem benden bu işin kazanılmasını bekle'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ın seçim çalışmalarına katılmamasını sert bir dille eleştirdi.

Soyer, "Benim, hani 'başarısız' bulunan bir belediye başkanının, hani 'sütte leke var onda yok' denilen bir başkan adayının yanında olması ona zarar verir" ifadelerini kullandı.

“GÖREVE GELDİĞİMDE BELEDİYEDE 27 BİN 271 KİŞİ ÇALIŞIYORDU ŞİMDİ İSE 34 BİN 239 KİŞİ ÇALIŞIYOR”

Şato Kütüphane Bahçesinde gerçekleşen toplantıda 5 yıllık görev süresi hakkında konuşan Soyer, göreve geldiğinde belediye şirketlerinde 27 bin 271 kişinin çalıştığını, bu sayının bugün 34 bin 239 olduğunu belirtti.

Soyer, 2019 yılının mart ayında belediyenin borcunun 5 milyar lirayken, 2024 yılı şubat ayı itibarıyla 25,7 milyar lira olduğunu belirterek, borcun avro bazında yüzde 3,4 azaldığını söyledi.

"BAŞARISIZ BULUNDUĞUM BİR YERDE CHP İÇİN YAPACAĞIM ÇALIŞMANIN BİR SINIRI VARDIR"

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ın yanında seçim çalışmalarına katılmamasına değinen Soyer CHP Genel Başkanı Özgür Özel’ide eleştirerek,” Sonuç itibarıyla ben aday gösterilmedim. Yani üstelik anketlerde başarısız çıktığıma dair ifadeler kullanıldı. Hatta daha yeni Sayın Genel Başkan bir açıklamada bulunmuş 'geçmişte bazı sorunlar vardı' falan demiş. Dolayısıyla benim, hani 'başarısız' bulunan bir belediye başkanının, hani 'sütte leke var onda yok' denilen bir başkan adayının yanında olması ona zarar verir. Başarısız bulunduğum bir yerde CHP için yapacağım çalışmanın bir sınırı vardır. Yani o da olabildiğince zorlayarak bunu yapmaya çalışırım. Son dakikaya kadar da elimden geleni yapacağım. Ama bunun sorumluluğunu benden beklemek artık haksızlık olur” ifadelerini kullandı.

“HEM BENİ ADAY GÖSTERME HEM DE İŞİN KAZANILMASINI BEKLE”

Soyer, “Bir siyasi irade kullanıldı. Bu siyasi iradenin tercihleri oldu. O tercihlerin nasıl sonuçlanacağını hep beraber göreceğiz bir hafta sonunda. Ama hem beni gösterme hem benden bu işin kazanılmasını bekle. Bu hakkaniyete uygun değil” ifadelerini kullandı.