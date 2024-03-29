Tunç Soyer'den veda konuşmasında dikkat çeken mesajlar. ‘Bu ülkenin bu hikâyeyi hak ettiğini düşünmüyorum’

Kaynak: ANKA
Tunç Soyer'den veda konuşmasında dikkat çeken mesajlar. ‘Bu ülkenin bu hikâyeyi hak ettiğini düşünmüyorum’
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İEKKK toplantısında yaptığı konuşmada, "Ben yola devam ediyorum çünkü bu ülkenin bu hikâyeyi hak ettiğini düşünmüyorum" diye konuştu.

İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu (İEKKK), İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ev sahipliğinde 125’inci toplantısını gerçekleştirdi. Tarihi Havagazı Fabrikası’ndaki yapılan toplantıda tekrar aday gösterilmeyen Başkan Soyer’e veda edildi.

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Burada yaptığı konuşmada Cumhuriyet’in 100. yılında İzmir’de belediye başkanlığı yapmış olmanın kendisine hayatı boyunca yetecek en büyük gurur olduğunu belirten Soyer, “Ancak ben yola devam ediyorum çünkü bu ülkenin bu hikâyeyi hak ettiğini düşünmüyorum. Sizlerle birlikte yol yürümek istiyorum” diye konuştu.

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“EMPATİ DEMOKRASİ YOLUNU AÇIYOR”

“Bana çok büyük bir yük yüklediniz, asla bu değer karşısında sizleri mahcup etmeyeceğimi belirtmek istiyorum” diye konuşan Soyer, Empati yapmanın kendisi en çok gayret ettiği nokta olduğunu ifade etti.

Empati yapmanın demokrasinin de yolunu açtığını belirten Tunç Soyer, “Benim en çok yapmaya çalıştığım şey bu. Bu gurur bana yetiyor. Cumhuriyet’in 100. yılında bu şehirde belediye başkanlığı yapmış olmak bana hayatım boyunca yetecek en büyük gurur. Hiç kuşkusuz yetişemediklerimiz, kusurlarımız, yanlışlarımız oldu ancak sizler onu bir tarafa bırakacak başka şeyler yarattınız. Bu nezaket hiç unutmayacağım bir şey” ifadelerini kullandı.

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TEŞEKKÜR PLAKETİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tüm kurul üyeleri adına İEKKK Dönem Başkanı Mehmet Ali Kasalı’ya teşekkür plaketi verirken, İEKKK üyeleri de verdikleri hizmetlerden dolayı Başkan Soyer’e teşekkür plaketi takdim etti.

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