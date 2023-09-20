Tunç Soyer'den Akşener'e koku yanıtı: Biraz geriden geliyorlar

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İYİ Parti lideri Akşener’in İzmir’in koktuğuyla ilgili sözlerine yanıt verirken İYİ Partili Ümit Özlale'nin adaylığı hakkında da açıklamalarda bulundu.

Tunç Soyer'den Akşener'e koku yanıtı: Biraz geriden geliyorlar

GazeteDuvar'ın İzmir Temsilciliği’nin açılışına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İYİ Partili Ümit Özlale’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmasına ilişkin soruları yanıtladı.

Kendisinin adaylığının kesinleşmediğini hatırlatan Soyer, Özlale’nin adaylığına ilişkin, "Hayırlı olsun. Daha benim adaylığım kesinleşmedi. Ben sadece aday olma arzumu, niyetimi ifade ettim. Daha aday değilim. O nedenle adaylığını ifade etmiş biriyle ilgili bir şey söylemem doğru olmaz" dedi.

“BİRAZ ARKADAN GELİYORLAR”

Özlale’nin adaylığını açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in "İzmir’i kokudan ve sığınmacıdan kurtaracak Özlale" ifadeleri hatırlatılan Soyer, "Biraz arkadan geliyorlar. Kokudan çoktan kurtuldu İzmir. Sığınmacıları da ne biz getirdik ne onlarla ilgili politikaların sahibiyiz ne götürmek konusunda bir hukukumuz var. Biz sadece yerel yönetimiz. Sığınmacılar devlet, hükümet politikası gerektiriyor" diye konuştu.

ÖZLALE’NİN ADAYLIĞI RİSK YARATIR MI SORUSUNA YANIT

Soyer, "Özlale’nin adaylığı İzmir’de CHP için bir risk yaratır mı?" sorusunu ise “Asla. İzmir asla vazgeçmez” diyerek yanıtladı.

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