Tuncay Meriç öldürülmüştü... Şüpheli şahıs yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'i silahla öldüren şüphelinin Edirne'de yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, yaptığı paylaşımda, 27 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Meriç'in kafede yemek yediği sırada öldürülmesiyle ilgili istihbari çalışmalar ve yoğun takip sonucu şüpheli E.H'nin Uzunköprü ilçe merkezinde düzenlenen operasyonda yakalandığını bildirdi.

Edirne Valisi, İstanbul ve Edirne il emniyet müdürleri, Edirne İl Jandarma Komutanı ile operasyonda emeği geçen polis ve jandarma personelini tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayağımıza taş değdirmesin." ifadesini kullandı.

