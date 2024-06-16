Tuncay Şanlı'nın yeni takımı belli oldu. Büyük sürpriz

Kaynak: Haber Merkezi
Tuncay Şanlı'nın yeni takımı belli oldu. Büyük sürpriz

Sakaryaspor'daki görevinden ayrılan teknik direktör Tuncay Şanlı'nın yeni takımı açıklandı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Tuncay Şanlı, daha sonra teknik direktörlüğe başlamıştı.

Sakaryalı olan Şanlı, üç farklı dönemde Sakaryaspor'da teknik direktörlük görevinde bulunmuştu.

Son olarak bir süre önce Sakaryaspor'dan ayrılan 42 yaşındaki teknik adamın yeni takımı belli oldu.

Ümraniyespor Şanlı'yı resmen açıkladı. Açıklama şöyle:

"Ümraniyespor'un Yeni Teknik Direktörü Tuncay Şanlı! Ümraniyespor ailesine hoş geldin, Tuncay Şanlı! Futbol tutkusuyla dolu, enerjik ve başarılı yeni teknik direktörümüzle birlikte büyük başarılara imza atmaya hazırız!"

Şanlı, böylece ilk kez Sakaryaspor'dan farklı bir takımda teknik direktörlük yapmış olacak.

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