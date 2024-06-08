Tuncel Kurtiz'e bu yapılır mı! Mezarını tanınmaz hale getirdiler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tuncel Kurtiz'e bu yapılır mı! Mezarını tanınmaz hale getirdiler

Usta sanatçı Tuncel Kurtiz’in mezarının son hali sosyal medyada olay oldu.

Türk sinemasının en önemli isimlerinden biri olan Tuncel Kurtiz, 27 Eylül 2013 tarihinde hayatını kaybetmişti.

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77 yaşında yaşama veda eden Kurtiz, Kaz Dağları’ndaki Çamlıbel Köyü’ne defnedilmişti.

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Vasiyetinde gömüldüğü yere ne mezar taşı ne de isminin yazılmasını istemeyen usta oyuncunun mezarının son hali herkesi şaşırttı.

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Ünlü oyuncunun mezarı adeta harabeye döndü. Kurtiz'in mezarını ziyaret eden bazı kendini bilmez hayranları, taşlara yazdıkları sözleri ve tarihleri oyuncunun mezarının üstüne yığdı. Görüntülere sosyal medyadan da yorum yağdı: "Ramiz Dayı'ya bu yapılır mı?", "Bu ülkede ölüye saygı yok", "Bir huzur vermediler adama"

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