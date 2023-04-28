Tunceli için kuvvetli sağanak yağış uyarısı

İHA'nın haberine göre, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Tunceli çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış; 1700m üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar; yağış anında kuvvetli rüzgar beklenmektedir. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar oluşması muhtemel risklerdir. Risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.