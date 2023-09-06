Tunceli’de 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi ağır yaralandı

Tunceli’de 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı.

KAYNAK: İHA
Tunceli’de 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi ağır yaralandı

Edinilen bilgilere göre kaza, Tunceli-Pertek-Elazığ kara yolunda meydana geldi. Karşılıklı yönde ilerleyen plakaları öğrenilemeyen iki transit, kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

aw024635-02.jpg Kaza nedeni ile araçta sıkışan yaralılar, AFAD ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. Ağır yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

aw024635-03.jpgKazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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