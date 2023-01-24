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Avlanması yasak olan yaban keçisi vuruldu; şüpheliler aranıyor

Tunceli'de nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde yer alan yaban keçisi, kaçak avcılarca vurularak öldürüldü.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 23:41
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Tunceli’de avlanma cezası 250 bin TL olan yaban keçisi vuruldu; şüpheliler aranıyor

Avlanması yasak olan yaban keçisi vuruldu; şüpheliler aranıyor
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(DHA)- Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ile jandarma ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.
Olay, Pülümür ilçesi kırsal Hasangazi Köyü yakınlarındaki Karor Deresi mevkiinde meydana geldi.

KAÇAK AVCILAR TARAFINDAN TÜFEKLE ÖLDÜRÜLDÜ

Türkiye’nin de taraf olduğu Avrupa Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarının Korunması Sözleşmesi (BERN) ile Korunan ve Dünya Doğa Koruma Birliği'nce (IUCN) yayımlanan 'Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'ndeki yaban keçisi, kaçak avcılar tarafından tüfekle vuruldu.

CEZASI 250 BİN TL

Yol kenarında hareketsiz şekilde yatan keçiyi gören doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz'ün ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, öldürülmesi halinde 250 bin TL para cezasının olduğu olayla ilgili inceleme başlattı.

Ekiplerin incelemesinde, dağ keçisinin üzerinde kurşun izlerinin olduğu belirlendi. Yakın bir zamanda vurulduğu tespit edilen olayla ilgili, kaçak avcıların yakalanması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ile jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bölgeden geçen tüm yollardan geçen araçlarda ekipler tarafından arama yapıldığı öğrenildi.

 

 

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