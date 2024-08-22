Tunceli’de feci kaza: 2’si ağır 7 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tunceli’de feci kaza: 2’si ağır 7 yaralı

Tunceli’de kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aralarında çocukların da bulunduğu 2’si ağır 7 kişi yaralanırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunun 6'ncı kilometresinde bulunan Pah Köprüsü mevkiinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 62 AP 141 plakalı kamyon ile 12 ACC 814 plakalı otomobil çarpışırken, kaza sonucunda ağır hasar alan özel otomobilde aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine 112, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edilirken, olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazazedelerden 2’sinin durumunun ağır olduğu, kazaya ilişkin ise inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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