Tunceli'de kartpostallık manzaralar. Fotoğraf makinesini alan oraya koştu

Yakın zamanda yağan karın ardından, dondurucu soğuklar kendini hissettirmeye başladı.
Gece hava sıcaklığı sıfırın altına düştüğünde, Konaklar, Güneykonak, Paşadüzü, Yaylagünü, Yeşilyazı, Ada, Koyungölü ve Sarıtosun köylerindeki ağaçlar ve bitkiler kırağıyla beyaz bir görünüm aldı.
Soğuk hava, Munzur ve Mercan dağları ile bazı yüksek tepelerin zirvelerini sis ile kapladı.
İlçede bulunan bazı fotoğrafçılar, bu güzel manzarayı fotoğraflamak için araziye çıktılar.
KIRAĞI NEDİR?
Kırağı, soğuk havalarda görülen bir doğa olayıdır. Suyun buhar halinden doğrudan katı haline geçmesiyle meydana gelir.
Havanın su buharına doyduğu ve hava sıcaklığının donma noktasının altında olduğu zaman oluşur.
Su buharı, buhar halinden sıvı hale geçmeksizin direkt katı hale geçer
Kırağı genellikle çimen, ağaç gövdesi ve camlarda daha belirgin görülür.
Eğer sıcaklık 0 derecenin hemen altında ve bulut damlacıkları büyük ve çoksa kırağı yerine parlak buz veya sır oluşur.
Açık gecelerde radyasyon dolayısıyla toprak ısı kaybeder; serin toprak, havayı soğutur ve nispeten yoğunluğunu da arttırır.
Böylece kırağı düşmesi için şartlar hazır hale gelir.
Bu durumda yere yakın olan havayı ısıtarak kırağı önlenebilir.
Kırağı, genellikle kış aylarında görülür.
Ancak, gece soğuklarında hava derecesi 0’ın altına indiğinde her an görülebilir.