Tunceli'de kartpostallık manzaralar. Fotoğraf makinesini alan oraya koştu

Tunceli'de kartpostallık manzaralar. Fotoğraf makinesini alan oraya koştu
Kaynak: AA
Tunceli’nin Ovacık ilçesinde, soğuk hava koşulları ağaç ve bitkiler üzerinde kırağı oluşumuna neden oldu.
1/14
Tunceli'de kartpostallık manzaralar. Fotoğraf makinesini alan oraya koştu 1

Yakın zamanda yağan karın ardından, dondurucu soğuklar kendini hissettirmeye başladı.

2/14
Tunceli'de kartpostallık manzaralar. Fotoğraf makinesini alan oraya koştu 2

Gece hava sıcaklığı sıfırın altına düştüğünde, Konaklar, Güneykonak, Paşadüzü, Yaylagünü, Yeşilyazı, Ada, Koyungölü ve Sarıtosun köylerindeki ağaçlar ve bitkiler kırağıyla beyaz bir görünüm aldı.

3/14
Tunceli'de kartpostallık manzaralar. Fotoğraf makinesini alan oraya koştu 3

Soğuk hava, Munzur ve Mercan dağları ile bazı yüksek tepelerin zirvelerini sis ile kapladı.

4/14
Tunceli'de kartpostallık manzaralar. Fotoğraf makinesini alan oraya koştu 4

İlçede bulunan bazı fotoğrafçılar, bu güzel manzarayı fotoğraflamak için araziye çıktılar.

5/14
Tunceli'de kartpostallık manzaralar. Fotoğraf makinesini alan oraya koştu 5

KIRAĞI NEDİR?

Kırağı, soğuk havalarda görülen bir doğa olayıdır. Suyun buhar halinden doğrudan katı haline geçmesiyle meydana gelir.

6/14
Tunceli'de kartpostallık manzaralar. Fotoğraf makinesini alan oraya koştu 6

Havanın su buharına doyduğu ve hava sıcaklığının donma noktasının altında olduğu zaman oluşur.

7/14
Tunceli'de kartpostallık manzaralar. Fotoğraf makinesini alan oraya koştu 7

Su buharı, buhar halinden sıvı hale geçmeksizin direkt katı hale geçer

8/14
Tunceli'de kartpostallık manzaralar. Fotoğraf makinesini alan oraya koştu 8

Kırağı genellikle çimen, ağaç gövdesi ve camlarda daha belirgin görülür.

9/14
Tunceli'de kartpostallık manzaralar. Fotoğraf makinesini alan oraya koştu 9

Eğer sıcaklık 0 derecenin hemen altında ve bulut damlacıkları büyük ve çoksa kırağı yerine parlak buz veya sır oluşur.

10/14
Tunceli'de kartpostallık manzaralar. Fotoğraf makinesini alan oraya koştu 10

Açık gecelerde radyasyon dolayısıyla toprak ısı kaybeder; serin toprak, havayı soğutur ve nispeten yoğunluğunu da arttırır.

11/14
Tunceli'de kartpostallık manzaralar. Fotoğraf makinesini alan oraya koştu 11

Böylece kırağı düşmesi için şartlar hazır hale gelir.

12/14
Tunceli'de kartpostallık manzaralar. Fotoğraf makinesini alan oraya koştu 12

Bu durumda yere yakın olan havayı ısıtarak kırağı önlenebilir.

13/14
Tunceli'de kartpostallık manzaralar. Fotoğraf makinesini alan oraya koştu 13

Kırağı, genellikle kış aylarında görülür.

14/14
Tunceli'de kartpostallık manzaralar. Fotoğraf makinesini alan oraya koştu 14

Ancak, gece soğuklarında hava derecesi 0’ın altına indiğinde her an görülebilir.

Bunlar da İlginizi Çekebilir
Bir erkek bir kadına sarıldığında ne olur? Düşündüğünüz gibi değil
Bir erkek bir kadına sarıldığında ne olur? Düşündüğünüz gibi değil
Sibirya'dan Türkiye'ye gelip denize girdiler
Sibirya'dan Türkiye'ye gelip denize girdiler
Türkiye’nin en yaşanabilir illeri belli oldu
Türkiye’nin en yaşanabilir illeri belli oldu
2023 yılında yaşamını yitiren hayatımıza damga vuran isimler
2023 yılında yaşamını yitiren hayatımıza damga vuran isimler
2024 yılında zengin olacak burçlar açıklandı
2024 yılında zengin olacak burçlar açıklandı
Demre’ye nüfusunun 7 katı turist akın etti. Hepsi Noel Baba Kilisesi’ne gitti
Demre’ye nüfusunun 7 katı turist akın etti. Hepsi Noel Baba Kilisesi’ne gitti