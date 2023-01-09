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Otobüste karbonmonoksit sızıntısı. 9 polis hastanelik oldu

Tunceli'de otobüsün içerisine sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 9 polis, hastanede tedavi altına alındı.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 16:42
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Tunceli'de otobüsün içerisine sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 9 polis hastaneye kaldırıldı

Otobüste karbonmonoksit sızıntısı. 9 polis hastanelik oldu
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Kentteki uygulama noktalarından birinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bulunduğu iki zırhlı otobüs çalışır halde arka arkaya park edildi. Bu esnada öndeki otobüsün egzozundan çıkan karbonmonoksit gazı, kliması çalışan diğer otobüse sızdı.

Kapıları kapalı olan otobüsteki 9 polis memuru bir süre sonra baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetinde bulundu. Rahatsızlanan polisler olay yerine çağrılan ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen polislerin tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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