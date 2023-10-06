Tunceli'de, PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi

Tunceli’de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, PKK’lı teröristlerin kullandığı iki sığınak bulunarak yok edildi.

KAYNAK: DHA
Tunceli'de, PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi

Sığınaklarda çok sayıda yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildi.

Şehit Jandarma Er Burhan Yalçın operasyonu

Olay, Tunceli’nin Pülümür ilçesi Dereyaylası bölgesinde meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından ‘Şehit Jandarma Er Burhan Yalçın’ operasyonu kapsamında, PKK’lı teröristlerin bulunması ve etkisiz hale getirilmesi için arama-tarama faaliyetleri yürütüldü.

Sığınaklarda yaşam malzemesi ve mühimmat

Operasyonda, patlayıcı madde bulma köpeği, taarruz helikopterleri ve insansız hava araçlarıyla desteklenen jandarma ekipleri, teröristlerin kullandığı iki sığınak tespit etti. Sığınaklarda yapılan aramalarda, çok sayıda yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan malzemelere el konulurken, sığınaklar ve diğer malzemeler imha edildi.

Operasyonlar devam ediyor

Tunceli Valiliği, yaptığı açıklamada, terörle mücadele operasyonlarının azim ve kararlılıkla devam ettiğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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