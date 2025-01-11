Tunceli'de sahte alışveriş sitesi dolandırıcılığında tutuklamalar var

Düzenleme: Kaynak: DHA

Tunceli merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, bir alışveriş sitesini taklit ederek dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Tunceli'de bir kişi, internet sitesine kredi kartı bilgilerini girerek elektrikli soba siparişi verdi.

Sitenin sahte olduğunu ve dolandırıldığını fark eden kişinin şikayetiyle İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri harekete geçti.

Çalışmalar sonucunda, sahte alışveriş sitesinin birçok ev aletini uygun fiyatlarla sunduğu, yeni evlenenlere özel kampanyalar düzenlediği ve bu yolla çok sayıda kişiyi mağdur ettiği anlaşıldı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda Tunceli, Mersin ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi ve 6 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda cep telefonu, SIM kart ve dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Şüphelilerden 4'ü adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

sahte-alisveris-sitesiyle-dolandiricilig-511024-151291.jpg

sahte-alisveris-sitesiyle-dolandiricilig-511023-151291.jpg

Son Haberler
Sivas yolunda otomobil ile traktör çarpıştı
Sivas yolunda otomobil ile traktör çarpıştı
Samsunspor galibiyeti tek golle aldı
Samsunspor galibiyeti tek golle aldı
Emekliler iktidara seslendi! "El içine çıkmaktan utanır hale geldiler"
Emekliler iktidara seslendi! "El içine çıkmaktan utanır hale geldiler"
Galatasaray’dan bilet açıklaması
Galatasaray’dan bilet açıklaması
Yılın annesi seçilmişti hayatını kaybetti
Yılın annesi seçilmişti hayatını kaybetti