Tunceli'de sahte alışveriş sitesi dolandırıcılığında tutuklamalar var

Tunceli'de bir kişi, internet sitesine kredi kartı bilgilerini girerek elektrikli soba siparişi verdi.

Sitenin sahte olduğunu ve dolandırıldığını fark eden kişinin şikayetiyle İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri harekete geçti.

Çalışmalar sonucunda, sahte alışveriş sitesinin birçok ev aletini uygun fiyatlarla sunduğu, yeni evlenenlere özel kampanyalar düzenlediği ve bu yolla çok sayıda kişiyi mağdur ettiği anlaşıldı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda Tunceli, Mersin ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi ve 6 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda cep telefonu, SIM kart ve dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Şüphelilerden 4'ü adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.