Tunceli’de teröristlerce kullanılan 6 sığınak imhaa edildi

Kaynak: AA
Tunceli’de teröristlerce kullanılan 6 sığınak imhaa edildi
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde düzenlenen operasyon ile teröristlerce kullanıldığı belirlenen 6 sığınak imha edildi.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kentte terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

Tekbıyıkoğlu, Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 6 sığınağın imha edildiğini kaydetti.

Tekbıyıkoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Geçmişin kötü hatıralarını temizlemeye devam ediyoruz. Ovacık ilçesi Ahpanos Vadisi'nde jandarmamızca yapılan operasyonda geçmişte terör örgütünce kullanılan 6 sığınak içindeki malzemelerle beraber imha edildi."

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