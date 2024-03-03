Tunceli’de teröristlerce kullanılan 6 sığınak imhaa edildi

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kentte terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini söyledi.
Tekbıyıkoğlu, Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 6 sığınağın imha edildiğini kaydetti.
Tekbıyıkoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Geçmişin kötü hatıralarını temizlemeye devam ediyoruz. Ovacık ilçesi Ahpanos Vadisi'nde jandarmamızca yapılan operasyonda geçmişte terör örgütünce kullanılan 6 sığınak içindeki malzemelerle beraber imha edildi."