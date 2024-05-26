Tunceli'de traktör şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tunceli'de traktör şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde traktörün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Cebe köyü mevkiinde kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Müştak mezrasından tarlasına gitmek isteyen Y.Y. hakimiyetindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanırken, kazada, sürücü yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü, ambulansla Çemişgezek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekiplerinin olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptığı öğrenildi.

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