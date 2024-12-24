Tunceli'deki yoğun kar yağışı: 65 köy yolu ulaşıma kapandı

Tunceli'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, Nazımiye, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Mazgirt ilçelerine bağlı 65 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi'ne ait 59 araç ve 120 kişilik ekip, yolları açmak için kar küreme ve temizleme çalışmalarına devam ediyor.

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Ayrıca, Karayolları 86. Şube Şefliği ekipleri, Tunceli-Erzincan kara yolundaki Cankurtaran bölgesindeki virajlarda ve ilçe yollarında tuzlama çalışmaları yapıyor.