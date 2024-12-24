Tunceli'deki yoğun kar yağışı: 65 köy yolu ulaşıma kapandı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Tunceli'deki kar yağışı nedeniyle 65 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tunceli'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, Nazımiye, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Mazgirt ilçelerine bağlı 65 köy yolu ulaşıma kapandı.

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İl Özel İdaresi'ne ait 59 araç ve 120 kişilik ekip, yolları açmak için kar küreme ve temizleme çalışmalarına devam ediyor.

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Ayrıca, Karayolları 86. Şube Şefliği ekipleri, Tunceli-Erzincan kara yolundaki Cankurtaran bölgesindeki virajlarda ve ilçe yollarında tuzlama çalışmaları yapıyor.

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Tunceli'deki yoğun kar yağışı: 65 köy yolu ulaşıma kapandı

Tunceli'deki yoğun kar yağışı: 65 köy yolu ulaşıma kapandı

Tunceli'deki yoğun kar yağışı: 65 köy yolu ulaşıma kapandı

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