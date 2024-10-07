Tünelde can pazarı: 4 kişilik aile araçta sıkıştı

Kaza, D-100 Karayolu İstanbul yönünde Otoban Köprüsü altında gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre 34 CHE 23 plakalı aracın sürücüsü B.G., aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek önce tünel duvarına, ardından aynı yönde ilerleyen G.Y. yönetimindeki 14 LA 556 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddeti ile G.Y.’nin kullandığı otomobil, tünel duvarına çarparak zorlukla durdu.
Kaza sonucunda 14 LA 556 plakalı araçta bulunan sürücü G.Y., eşi A.Y. ve çocukları A.Y. ile A.Y. araç içinde sıkıştı. Araçta sıkışan aile İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Gebze’deki çeşitli hastanelere sevk edildi.