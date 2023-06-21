Tünelde korkutan yangın, otomobil kül oldu

Zonguldak'ın Devrek ilçesi çıkışında bulunan Dorukhan tünelinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Sürücü araçtan inerek yangından son anda kurtuldu.

Tünelde korkutan yangın, otomobil kül oldu

Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Dorukhan tünelinde meydana geldi. Erkan U. idaresindeki 34 RH 8483 plakalı otomobilde henüz nedeni bilinmeyen şekilde yangın çıktı. Araç sürücüsünün haber vermesi üzerine olay yerine Mengen İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

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Olay yerine gelen Devrek itfaiye de takviye olarak görevlendirildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken araç kullanılamaz hale geldi. Öte yandan yangın dolayısıyla tünelde bir süre trafik kontrollü olarak sağlandı. (İHA)

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