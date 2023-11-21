Tünelde mahsur kalan işçilerin ilk görüntüleri yayınlandı

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde 12 Kasım’da çöken tünelde mahsur kalan 41 işçi ilk kez görüntülendi.

KAYNAK: İHA
Tünelde mahsur kalan işçilerin ilk görüntüleri yayınlandı

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde yol çalışması sırasında inşaatı devam eden tünelin bir kısmının çökmesi sonucu 41 işçi tünelde mahsur kalmıştı. 12 Kasım’da yaşanan olayın ardından başlatılan kurtarma çalışmaları devam ederken işçiler günler sonra ilk kez görüntülendi. İşçiler, kurtarma çalışmaları için süresince gıda, su ve oksijen için kullanılan büyük çaplı borular aracılığıyla kurulan endoskopik kamera sistemi ile görüntülendi. İşçiler kamera yardımı ile kurtarma ekibi ile iletişim kurarken, kendilerini tanıtması istendi.

Arama kurtarma ekipleri, geniş bir delil açarak işçileri söz konusu delikten tahliye etmeyi planlıyor.

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