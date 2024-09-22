Tünelde motosiklet kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Üsküdar’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosiklet tünel içinde savrularak kaza yaptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Yaver Fatih Öztürk hayatını kaybederken, yanındaki kişi yaralandı.
Kaza, saat 02.00 sıralarında Vecdi Diker Tüneli Ümraniye istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Yaver Fatih Öztürk yönetimindeki motosiklet, tünel içinde hızla ilerlerken sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu savruldu. Kazada yere düşen Yaver Fatih Öztürk ve yanındaki Funda Çırak Ö. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yaver Fatih Öztürk’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Funda Çırak Ö. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, tüneli tek şeride düşürerek önlem aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Yaver Fatih Öztürk’ün cansız bedeni morga kaldırıldı. Motosikletin yanındaki içki şişesi dikkat çekti. Kazaya karışan motosikletin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.