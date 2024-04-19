Tünelde trafik kazası: 1 ölü

Sabah saatlerinde Gümüşhane ve Trabzon arasındaki Yeni Zigana Tüneli’nde meydana gelen kaza ile ilgili alınan bilgiye göre, Trabzon’dan Gümüşhane istikametine giden otomobilin sürücüsü Salih Pelit (61), tünel içerisinde direksiyon hâkimiyetini koruyamayınca tünel duvarına çarparak savruldu.

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Gelen ihbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve jandarma ekipleri intikal etti. 112 acil sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede otomobil sürücüsünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerinde yaşamını yitiren Salih Pelit’in cansız bedeni Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.