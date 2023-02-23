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Tunuslu sanatçı depremzedeler için konser verecek

Tunus'un ve Arap dünyasının ünlü ses sanatçılarından Lütfi Boşnak'ın, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler yararına konser vereceği bildirildi

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 14:14
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Tunuslu sanatçı Lütfi Boşnak depremzedeler için konser verecek

Tunuslu sanatçı depremzedeler için konser verecek
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Tunus Opera Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada; depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyaları kapsamında yeni bir konser duyurusu yapıldı.

Açıklamada, "Kültür Bakanlığı'nın katkısı ile Tunus Kültür Sarayı'nda 28 Şubat Salı günü Tunus'un ve Arap dünyasının önde gelen sanatçılarından Lütfi Boşnak, Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen kardeşlerimiz yararına bir konser verecek" ifadesi kullanıldı.

Tunus Senfoni Orkestrası Akademisi'nin 13 Şubat'ta verdiği 'Double Corde 2' konserinin geliri de Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere bağışlanmıştı.

Bu bağlamda Tunus'ta insani ve sosyal dayanışmayı güçlendirecek konserlerin devam edeceği belirtilmişti.

TUNUS'TAN DEPREM BÖLGESİNE YARDIMLAR

Tunus, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Kays Said’in talimatıyla hazırlanan iki askeri uçakla Türkiye ile Suriye'ye arama-kurtarma ekibi ve acil insani yardım malzemesi göndermişti.

Gıda, ilaç, bebek maması, battaniye ve hijyen paketinin yer aldığı 14 tonluk acil yardım malzemesiyle yola çıkan uçaklarda, 41 kişiden oluşan arama-kurtarma ekibi de Türkiye’ye gitmişti.

Tunus, son olarak Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere destek için 20 ton tıbbi malzeme, gıda ve battaniye göndermişti.

Ayrıca depremin ilk gününden bu yana Tunus'ta yardım kampanyaları düzenleniyor. Tunuslular bu kampanyalarla Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere desteklerini sürdürüyor.

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