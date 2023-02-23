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  • Bakan Akar: 100 silah arkadaşımız şehit oldu. 2 askerimize ulaşamadık

Bakan Akar: 100 silah arkadaşımız şehit oldu. 2 askerimize ulaşamadık

Hulusi Akar, depremle ilgili açıklama yaparak "100 silah ve mesai arkadaşımızı kaybettik, 2 silah arkadaşımıza daha ulaşamadık" dedi.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 15:06
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Bakan Akar: 100 asker şehit oldu. 2 askerimize ulaşamadık

Bakan Akar: 100 silah arkadaşımız şehit oldu. 2 askerimize ulaşamadık
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay Antakya'da deprem çalışmalarını inceledi.

Ardından CNN TÜRK ekibinin sorularını yanıtladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki deprem bilançosunu açıklayan Bakan Akar, "Şu anda 2 arkadaşımız hala kayıp. Enkaz altında olduğunu değerlendiriyoruz. Onlarla ilgili çalışmalarımızı ilgili kurumlarla, birimlerle koordineli bir şekilde sürdürüyoruz. Bazı kayıplarımız var bizim silah arkadaşlarımızdan. 100 olarak gerçekleşti bu maalesef. Yaralılarımız var yaralılarımıza da her türlü itina gösteriliyor." dedi.

Akar , "66 yaralımız var" ifadelerini kullandı. Akar, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu ve çoğunun taburcu edildiğini bildirdi.

"2 SİLAH ARKADAŞIMIZA ULAŞAMADIK"

Akar, depremin ardından bir üsteğmen ve bir astsubaya ulaşılamadığını bildirdi. Akar, söz konusu Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına ulaşmak için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

“100 SİLAH ARKADAŞIMIZI KAYBETTİK”

Akar, özetle şöyle konuştu:

"Toplam 100 silah ve mesai arkadaşımızı kaybettik. 66 arkadaşımız yaralı. Çoğu taburcu oldu. Bir üsteğmen ve bir astsubayımıza halen ulaşılamadı. DNA testleri dahil, akrabaları ile görüşmeler dahil iki silah arkadaşımıza ulaşmanın gayreti içindeyiz. Acılarımız karıştı. Bir taraftan silah arkadaşlarımızın durumları ile ilgilenirken bize düşen görevler de var. Acılarını bırakıp ailesinden kayıp olanlar dahil arama kurtarma faaliyetlerinde vatandaşlara yardımcı olmak için katkıda bulundular."

Açıklanan son resmi verilere göre, 11 ili etkileyen deprem felaketinde toplam 42 bin 310 kişi hayatını kaybetti.

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