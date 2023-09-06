Tunus’ta eski başbakan Hammadi el-Cibali gözaltına alındı

Eski Tunus Başbakanı Cibali'nin eşi Vahide Trabelsi, "Sabah saat 8 civarında evimize baskın yapan güvenlik güçleri tarafından herhangi bir sebep gösterilmeden Hemmadi el-Cibali’yi gözaltına aldılar." dedi.

KAYNAK: AA
Tunus’ta eski başbakan Hammadi el-Cibali gözaltına alındı

Tunus’un eski başbakanlarından Hammadi el-Cibali'nin gözaltına alındığı bildirildi.

Cibali’nin eşi Vahide Trabelsi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kocasının sabah saatlerinde polisler tarafından gözaltına alındığını söyledi.

Sivil kıyafetli güvenlik güçleri tarafından gözaltının gerçekleştirildiğini belirten Trabelsi, “Sabah saat 8 civarında evimize baskın yapan güvenlik güçleri tarafından herhangi bir sebep gösterilmeden Hemmadi el-Cibali’yi gözaltına aldılar. Güvenlik güçleri Cibali’nin Lavina’daki Ulusal Muhafız Kışlasında sorgulanacağını söylediler.” ifadelerini kullandı.

Kocasının yakın zamanda açık kalp ameliyatı geçirdiğini kaydeden Trabelsi, Cibali’nin sağlık durumunun iyi olmadığını aktardı.

Nahda Hareketi üyesi Cibali, Aralık 2011 Aralık ayından 2013 Şubat ayına kadar Tunus’ta başbakanlık yapmıştı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Mayıs 2022’de “tehlikeli madde bulundurmak” suçlamasıyla eşiyle beraber gözaltına alınan Cibali, insan hakları kuruluşlarının tepkileri üzerine aynı gün serbest kalmıştı.

TUNUS’TA SİYASİLERE YÖNELİK TUTUKLAMALAR

Tunus'ta 11 Şubat'tan bu yana siyasiler, gazeteciler, aktivistler, hakimler ve iş insanlarını kapsayan gözaltı operasyonları düzenleniyor. Bu operasyonlar kapsamında birçok muhalif cezaevine konuldu.

Son olarak 3 Eylül’de Nahda Hareketi Şura Konseyi Başkanı Abdulkerim el-Haruni ev hapsine alındı.

Tutuklamalara ilişkin Cumhurbaşkanı Kays Said yaptığı açıklamada, siyasilere yönelik gözaltıların "devletin güvenliğine karşı komplo kurma" ve ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlardan ötürü gerçekleştirildiğini söylemişti.

Muhalefet ise soruşturmayı siyasi olarak niteliyor ve Said'i demokrasiye aykırı hareket etmekle suçluyor.

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