Tunus’ta göçmen teknesi battı: 4 ölü

Tunus’un Kerkennah adası açıklarında bir göçmen teknesinin batması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, 51 kişinin kayıp olduğu açıklandı.

KAYNAK: AA
Tunus’ta göçmen teknesi battı: 4 ölü

Tunus’un Kerkennah adası açıklarında göçmen teknesi battı. Teknenin alabora olmasıyla en az 4 göçmen hayatını kaybederken, 51 kişinin kayıp olduğu belirtildi. Teknedeki tüm göçmenlerin Sahraaltı Afrika bölgesinden olduğu açıklandı.

Tunus İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan verilerde, 1 Ocak’tan 20 Temmuz tarihine kadar olan sürede Tunus kıyılarında boğulan göçmenlerin sayısı 901 olarak bildirildi.

Kuzey Afrika ülkesi Tunus, bu yıl rekor bir göç dalgasıyla ve Sahraaltı Afrika’dan İtalya kıyılarına giden göçmen teknelerinin sık sık batmasıyla gündeme gelirken, Avrupa’da daha iyi bir yaşam için Afrika ve Orta Doğu’daki yoksulluk ve çatışmalardan kaçan insanlar için bölgenin ana çıkış noktası olarak görülüyor.

Öne Çıkanlar
Diş eti kanaması neden olur? Diş eti kanaması nasıl geçer?
Diş eti kanaması neden olur? Diş eti kanaması nasıl geçer?
Altın fiyatları düşecek mi? 7 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın fiyatları düşecek mi? 7 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Memleketin aydınlık birikimi tarikat ve cemaatlerin ensesinde olacak
Memleketin aydınlık birikimi tarikat ve cemaatlerin ensesinde olacak
Mete Gazoz kimdir? Dünya Şampiyonu Mete Gazoz kaç yaşında nereli?
Mete Gazoz kimdir? Dünya Şampiyonu Mete Gazoz kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
Sokak röportajında konuşan AKP'li vatandaştan 'pişmanım' açıklaması: Vicdani olarak rahatsızım. Herkes hakkını helal etsin
Sokak röportajında konuşan AKP'li vatandaştan 'pişmanım' açıklaması: Vicdani olarak rahatsızım. Herkes hakkını helal etsin
Son Haberler
Muzun faydaları neler? Muz neye iyi gelir? Keşfet
Muzun faydaları neler? Muz neye iyi gelir?
İskoç Dallas'tan Türk medyasına hakemlik dersi! Spor
İskoç Dallas'tan Türk medyasına hakemlik dersi!
Aylardır senaryo okuyordu. Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizi projesi belli oldu Magazin
Aylardır senaryo okuyordu. Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizi projesi belli oldu
Sarıyer'de motosikletle seyreden 2 kişi silahlı saldırıda hayatını kaybetti Güncel
Sarıyer'de motosikletle seyreden 2 kişi silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Temsilcilerimizin Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu Spor
Temsilcilerimizin Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Vermem Seni Ellere final mi yapıyor? Vermem Seni Ellere final fragmanı yayınlandı mı? Keşfet
Vermem Seni Ellere final mi yapıyor? Vermem Seni Ellere final fragmanı yayınlandı mı?
Mehmet Aslan oyuncu Ayça Ayşin Turan'la görüntülendi Magazin
Mehmet Aslan oyuncu Ayça Ayşin Turan'la görüntülendi