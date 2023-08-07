Tunus’ta göçmen teknesi battı: 4 ölü

Tunus’un Kerkennah adası açıklarında göçmen teknesi battı. Teknenin alabora olmasıyla en az 4 göçmen hayatını kaybederken, 51 kişinin kayıp olduğu belirtildi. Teknedeki tüm göçmenlerin Sahraaltı Afrika bölgesinden olduğu açıklandı.

Tunus İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan verilerde, 1 Ocak’tan 20 Temmuz tarihine kadar olan sürede Tunus kıyılarında boğulan göçmenlerin sayısı 901 olarak bildirildi.

Kuzey Afrika ülkesi Tunus, bu yıl rekor bir göç dalgasıyla ve Sahraaltı Afrika’dan İtalya kıyılarına giden göçmen teknelerinin sık sık batmasıyla gündeme gelirken, Avrupa’da daha iyi bir yaşam için Afrika ve Orta Doğu’daki yoksulluk ve çatışmalardan kaçan insanlar için bölgenin ana çıkış noktası olarak görülüyor.