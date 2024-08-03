Tunus'ta 'Heniyye suikastı' protesto edildi

Kaynak: AA
Tunus'ta 'Heniyye suikastı' protesto edildi

Tunus başkentinde, Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğraması protesto edildi.

Belediye Tiyatrosu önünde toplanan kalabalık, Gazze'de devam eden çatışmaların sona erdirilmesini ve İsrail'in bu suikast girişimi nedeniyle adalet önüne çıkarılmasını talep etti. Protestocular, Heniyye'ye "Ey şehit sen rahat et, biz mücadeleye devam edeceğiz" ve "Hepimiz Filistin'iz" sloganlarıyla dile getirdiler. Ayrıca, İsrail'in Filistinli liderlere yönelik saldırılarının bir parçası olarak gördükleri bu suikast girişimi için İsrail'den hesap sorulmasını istediklerini belirttiler ve Gazze'deki direniş hareketine desteklerini sürdüreceklerini vurguladılar.

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'nin İran ziyareti sırasında suikast girişimine uğraması, bölgede yeni bir gerilim unsuru olarak değerlendiriliyor. Heniyye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın göreve başlama törenine katılmak üzere Tahran'da bulunurken, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre, konakladığı yerde bir saldırı gerçekleşti.

Hem İran hem de Hamas, suikast girişiminden İsrail'i sorumlu tutuyor, ancak İsrailli yetkililer konu hakkında sessiz kalmayı tercih ediyor. Heniyye, 2017 yılında Hamas'ın siyasi lideri olarak seçilmiş ve bu görevi sürdürmekteydi.

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